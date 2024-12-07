«Быть мужчиной в Центральной Азии»: книга историй о многодетных отцах

Фонд ООН в области народонаселения в Казахстане опубликовал у себя на сайте книгу «Быть мужчиной в Центральной Азии». В ней собрали истории отцов из пяти стран Центральной Азии, об их роли в семье и обществе.

Книга состоит из восьми личных историй отцовства мужчин из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Читатели с их помощью смогут взглянуть на роль отца под новым углом. Авторы книги подчеркнули, что «герои не образцы мужественности и отцовства, а пример осознанного родительства и ответственности».

В книге представлены разные истории: Фазлиддин растит четверых детей, двое из которых с особыми потребностями; Ровшан — молодой папа троих дошкольников; Бахтыбек воспитал сына с синдромом Дауна, который сегодня уже ходит на работу.

«Когда я был маленький, воспитание строилось, прежде всего, на запретах и ограничениях. Я не могу строить с детьми такие же отношения. Времена изменились. У нас больше искреннего общения, а отношения строятся на доверии и уважении. В нашем случае не знаю, что именно нас так сблизило: испытания, связанные с остеомиелитом старшего, или тяжелая форма аутизма третьего сына сплотили еще больше семью? Сейчас уже сложно судить», — рассказал Фазлиддин.

Книга разработана при финансовой поддержке региональной программы Инициативы «Луч света» для стран Центральной Азии по заказу Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА). Все желающие могут поделиться своими историями и опытом отцовства, заполнив форму. Новые истории могут включить в следующий сборник.