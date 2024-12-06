Афиша Бишкека на выходные: ярмарки, благотворительный концерт и спектакли

Театры

7 декабря. Комедия «Легкое знакомство»

Тонкий юмор спектакля, лиризм, захватывающий сюжет, диалог героев держат зрителя в напряжении до самой последней минуты.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

8 декабря. Опера «Аида»

Действие происходит в Мемфисе и Фивах во времена владычества фараонов. В опере повествуется о несчастной любви предводителя египетских войск Радамеса и рабыни Аиды, дочери эфиопского царя, с войсками которого сражаются египтяне.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 18.00.

8 декабря. Моноспектакль «Соглядатай»

Живущий в Берлине русский эмигрант решается на самоубийство. Однако и в «послесмертии» его не до конца умершее «я» продолжает существовать среди знакомых ему прежде людей, переживает неразделенную любовь и внимательно «соглядатайствует» за человеком по фамилии Смуров, загадка личности которого раскрывается лишь в самом конце спектакля.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

Выставки, ярмарки

7-8 декабря. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

27 ноября — 13 декабря. Аудиовизуальная выставка «Голос земли»

Экспозиция посвящена актуальной на сегодня теме взаимоотношения человека с природой и культурными корнями. Свои работы представили молодые художники разных сфер искусства — музыканты, дизайнеры, художники, режиссеры театра и кино, ремесленники — Кыргызстана и Монголии. Подробнее

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

29 ноября — 8 декабя. Выставка «Искусство социальных изменений»

Представлены семь арт-инициатив из регионов Кыргызстана. Подробнее

КЦ «Кудук», 14.00-21.00.

6-8 декабря. Ярмарка изделий ручной работы

Вас ждут авторские украшения, уникальная керамика, изделия из войлока и многое-многое другое.

Французская брассерия Sekret Garden, 12.00-20.00.

7 декабря. Рождественская ярмарка

Вас ждут поделки ремесленников, праздничная атмосфера, колбаски на гриле и ароматный глинтвейн.

Ресторан Steinbrau, 13.00-18.00.

Концерты, фестивали, выступления

7 декабря. Благотворительный концерт

Средства от концерта пойдут на лечение Венеры Осмоновой, которой требуется операция за рубежом. Выступят звезды эстрады.

Дворец спорта им. К. Кожомкула, 18.30.

7 декабря. Концерт солистов оперы Parli d’amore, mariu!

Зрителей ждет многоцветное пиршество изумительных по красоте мелодий, поющих бесконечный и величественный гимн любви, красоте, морю, солнцу, небу Италии. Концертмейстер — Нуржан Токтобекова. Режиссер — Найля Рахмадиева.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 18.00.

7-8 декабря. Шоу «Новый мир кыргызского цирка»

На манеже вас ждут смелые акробаты, завораживающие трюки и завидная грация артистов. Каждый номер это настоящий праздник. Под куполом цирка вас ждет настоящее приключение – от захватывающих дух выступлений до магической атмосферы.

Государственный цирк имени Изибаева, 14.00.

8 декабря. Стендап-концерт «Не большой»

Опытные бишкекские комики покажут вам свой лучший материал. Их шутки прошли тщательную огранку в барах и теперь готовы разрывать вас в большом театральном зале.

Чуйский областной театр имени Термечикова, 21.00.

8 декабря. Концерт «Вечер друзей»

Отчетный концерт композитора хитов отечественной эстрады Азамата Такырбашева. Гости концерта — Мирбек Атабеков, Бегиш, Абир Касенов, Айбек Замиров, Раллия и другие.

Национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.00.

Лекции, мастер-классы

7 декабря. Кинопоказ

Пройдет показ культового фильма «Я встретил девушку» (1957) режиссера Рафаила Перельштейна — первый цветной художественный фильм Сталинабадской киностудии «Таджикфильм». Эта картина о любви, музыке и поиске счастья.

Культурный центр «Кудук», 18.00.

7 декбря. Книжный клуб «Посторонний»

Если вы любите читать, обсуждать книги и искать вдохновение, присоединяйтесь!

Кофейня Cave, 14.00.

7 декабря. Лекция об искусстве

Серия лекций куратора и искусствоведа Георгия Мамедова предлагает экскурс в историю центральноазиатского искусства ХХ и ХХI веков сквозь призму неожиданных пересечений между художественными контекстами, которые на первый взгляд никак между собой не связаны.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 15.00.

Для детей

7-8 декабря. Спектакли «Приключения Зайчонка» и «Ак кеме»

Театр приглашает на спектакли по сказке Бориса Заходера и по повести Чингиза Айтматова.

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 11.00 (на русском языке), 12.30 (на кыргызском).

8 декабря. Сказка «Пеппи Длинныйчулок»

Это замечательная история про девочку, которая смогла воплотить мечту всех детей: делать то, что хочется, а не то, что говорят старшие. Рыжие косички, смеющиеся глаза, веснушчатое лицо и доброе справедливое сердце — вот героиня, которую вы увидите на сцене.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00.