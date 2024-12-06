Афиша Бишкека на выходные: ярмарки, благотворительный концерт и спектакли

Театры
7 декабря. Комедия «Легкое знакомство»
Тонкий юмор спектакля, лиризм, захватывающий сюжет, диалог героев держат зрителя в напряжении до самой последней минуты.
Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.
8 декабря. Опера «Аида»
Действие происходит в Мемфисе и Фивах во времена владычества фараонов. В опере повествуется о несчастной любви предводителя египетских войск Радамеса и рабыни Аиды, дочери эфиопского царя, с войсками которого сражаются египтяне.
Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 18.00.
8 декабря. Моноспектакль «Соглядатай»
Живущий в Берлине русский эмигрант решается на самоубийство. Однако и в «послесмертии» его не до конца умершее «я» продолжает существовать среди знакомых ему прежде людей, переживает неразделенную любовь и внимательно «соглядатайствует» за человеком по фамилии Смуров, загадка личности которого раскрывается лишь в самом конце спектакля.
Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.
Выставки, ярмарки
7-8 декабря. Постоянные выставки музея
Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.
27 ноября — 13 декабря. Аудиовизуальная выставка «Голос земли»
Экспозиция посвящена актуальной на сегодня теме взаимоотношения человека с природой и культурными корнями. Свои работы представили молодые художники разных сфер искусства — музыканты, дизайнеры, художники, режиссеры театра и кино, ремесленники — Кыргызстана и Монголии. Подробнее
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.
29 ноября — 8 декабя. Выставка «Искусство социальных изменений»
Представлены семь арт-инициатив из регионов Кыргызстана. Подробнее
КЦ «Кудук», 14.00-21.00.
6-8 декабря. Ярмарка изделий ручной работы
Вас ждут авторские украшения, уникальная керамика, изделия из войлока и многое-многое другое.
Французская брассерия Sekret Garden, 12.00-20.00.
7 декабря. Рождественская ярмарка
Вас ждут поделки ремесленников, праздничная атмосфера, колбаски на гриле и ароматный глинтвейн.
Ресторан Steinbrau, 13.00-18.00.
Концерты, фестивали, выступления
7 декабря. Благотворительный концерт
Средства от концерта пойдут на лечение Венеры Осмоновой, которой требуется операция за рубежом. Выступят звезды эстрады.
Дворец спорта им. К. Кожомкула, 18.30.
7 декабря. Концерт солистов оперы Parli d’amore, mariu!
Зрителей ждет многоцветное пиршество изумительных по красоте мелодий, поющих бесконечный и величественный гимн любви, красоте, морю, солнцу, небу Италии. Концертмейстер — Нуржан Токтобекова. Режиссер — Найля Рахмадиева.
Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 18.00.
7-8 декабря. Шоу «Новый мир кыргызского цирка»
На манеже вас ждут смелые акробаты, завораживающие трюки и завидная грация артистов. Каждый номер это настоящий праздник. Под куполом цирка вас ждет настоящее приключение – от захватывающих дух выступлений до магической атмосферы.
Государственный цирк имени Изибаева, 14.00.
8 декабря. Стендап-концерт «Не большой»
Опытные бишкекские комики покажут вам свой лучший материал. Их шутки прошли тщательную огранку в барах и теперь готовы разрывать вас в большом театральном зале.
Чуйский областной театр имени Термечикова, 21.00.
8 декабря. Концерт «Вечер друзей»
Отчетный концерт композитора хитов отечественной эстрады Азамата Такырбашева. Гости концерта — Мирбек Атабеков, Бегиш, Абир Касенов, Айбек Замиров, Раллия и другие.
Национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.00.
Лекции, мастер-классы
7 декабря. Кинопоказ
Пройдет показ культового фильма «Я встретил девушку» (1957) режиссера Рафаила Перельштейна — первый цветной художественный фильм Сталинабадской киностудии «Таджикфильм». Эта картина о любви, музыке и поиске счастья.
Культурный центр «Кудук», 18.00.
7 декбря. Книжный клуб «Посторонний»
Если вы любите читать, обсуждать книги и искать вдохновение, присоединяйтесь!
Кофейня Cave, 14.00.
7 декабря. Лекция об искусстве
Серия лекций куратора и искусствоведа Георгия Мамедова предлагает экскурс в историю центральноазиатского искусства ХХ и ХХI веков сквозь призму неожиданных пересечений между художественными контекстами, которые на первый взгляд никак между собой не связаны.
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 15.00.
Для детей
7-8 декабря. Спектакли «Приключения Зайчонка» и «Ак кеме»
Театр приглашает на спектакли по сказке Бориса Заходера и по повести Чингиза Айтматова.
Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 11.00 (на русском языке), 12.30 (на кыргызском).
8 декабря. Сказка «Пеппи Длинныйчулок»
Это замечательная история про девочку, которая смогла воплотить мечту всех детей: делать то, что хочется, а не то, что говорят старшие. Рыжие косички, смеющиеся глаза, веснушчатое лицо и доброе справедливое сердце — вот героиня, которую вы увидите на сцене.
Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00.