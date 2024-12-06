Земельная амнистия в Бишкеке. Какие документы необходимы для подачи заявления

Департамент индивидуального жилищного строительства и градостроительства мэрии Бишкека продолжает прием заявлений на объекты, которые попадают под земельную амнистию. Об этом сообщила пресс-служба мэрии столицы.

В муниципалитете напомнили, что в столице продолжается прием заявлений в рамках земельной амнистии по закреплению государством прав собственности граждан на объекты недвижимости.

Для подачи заявления необходимы документы:

— копия документов, удостоверяющих личности заявителя;

— копия свидетельства о регистрации юридического лица;

— копия технического паспорта;

— нотариально заверенная доверенность представителей;

— документы (при наличии), подтверждающие факт приобретения объекта (соответствующие расписки, квитанции об оплате за коммунальные услуги, квитанции об оплате земельного налога, доверенности и другие документы, относящиеся к объектам земельной амнистии).

Документы принимают ежедневно с 9.00 до 18.00 по адресу: микрорайон «Тунгуч», 57 (департамент индивидуального жилищного строительства и градостроительства). Контакты: 0312979297, 0312979454.