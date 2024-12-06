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Общество

Посвящается Пушкину. Театральный фестиваль «Русская премьера» проходит в Бишкеке

Театральный фестиваль «Русская премьера» проходит в Бишкеке, сообщает Россотрудничество в своем Telegram-канале.

Россотрудничества
Фото Россотрудничества

Артисты школьных театральных кружков, студий и других творческих коллективов стали участниками «Русской премьеры». Творческий смотр проводится уже в 15-й раз, в 2024 году его приурочили к юбилею Александра Пушкина.

Юные артисты выходят на сцену Государственного национального русского театра драмы имени Чингиза Айтматова. Они покажут жюри и публике спектакли, поставленные по мотивам произведений великого русского поэта, других писателей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/313328/
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