Посвящается Пушкину. Театральный фестиваль «Русская премьера» проходит в Бишкеке

Театральный фестиваль «Русская премьера» проходит в Бишкеке, сообщает Россотрудничество в своем Telegram-канале.

Фото Россотрудничества

Артисты школьных театральных кружков, студий и других творческих коллективов стали участниками «Русской премьеры». Творческий смотр проводится уже в 15-й раз, в 2024 году его приурочили к юбилею Александра Пушкина.

Юные артисты выходят на сцену Государственного национального русского театра драмы имени Чингиза Айтматова. Они покажут жюри и публике спектакли, поставленные по мотивам произведений великого русского поэта, других писателей.