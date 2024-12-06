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Общество

Российские студенческие отряды посетят Кыргызстан с гуманитарной миссией

Молодежная общественная организация «Российские студенческие отряды» посетит Кыргызстан с гуманитарной миссией. Об этом сообщили в РСО.

В ходе гуманитарной миссии студенты окажут необходимую социальную помощь населению республики.

Отмечается, что добровольческая деятельность — одно из ключевых направлений работы Российских студенческих отрядов. Ежегодно более 20 тысяч добровольцев из числа студотрядовцев становятся участниками волонтерских акций. Это станет новым вектором развития международных отношений, в том числе в сфере развития волонтерства.

Студенты окажут необходимую социальную помощь населению страны, проведут благоустройство памятников Великой Отечественной войны, профориентационные встречи со студентами вузов, организуют концерты для местных жителей, примут участие во встречах с руководством вузов и органов исполнительной власти с целью проработки создания студенческих отрядов на территории КР.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/313325/
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