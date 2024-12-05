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Общество

«У каждого свой Манас»: что говорят исследователи о легендарном эпосе?

Эпос «Манас» — это не просто литературное произведение, а настоящая энциклопедия жизни и культуры кыргызов. В его стихотворных строках оживают героические подвиги, мудрые традиции и глубокая духовная философия. Этот эпос считается самым длинным устным произведением в мире — его объем превышает полмиллиона строк. Передаваемый из поколения в поколение манасчи (сказителями) он сохраняет свою актуальность и вдохновляет людей даже сегодня.

Был ли Манас реальным человеком?

Редакция 24.kg обратилась к экспертам, чтобы выяснить, кем был Манас: реальным историческим лидером или собирательным образом.

Вице-президент государственного учреждения «Национальная академия «Манас» Назира Аалы кызы считает, что эпос «Манас» — это не только культурное, но и духовное явление, сравнимое с религиозной святыней.

«В эпосе есть и вымысел, и правда. Если говорить, что Манас — это собирательный образ, то это ближе к истине. В истории были баатыры, которые в критические моменты смогли объединить кыргызский народ. Манас — символический образ таких героев», — отмечает она.

Тайны и мистика эпоса

По словам Назиры Аалы кызы, «Манас» — это не только историческое произведение, но и сакральный текст.

Санскритское значение имени Манас — «ман ас» — содержит загадку. Этот мир настолько сакральный, что требует благословения для доступа. Даже манасчи не могут начать повествование без «аяна» (откровение, дар свыше, который дается избранным). Сакральность этого мира не позволяет делать поспешные выводы.

Вице-президент государственного учреждения «Национальная академия «Манас» Назира Аалы кызы

Примечательно, что знаменитый режиссер Мелис Убукеев, обращаясь к ученому Льву Гумилеву за советом перед съемками фильма о «Манасе», столкнулся с мистическим подходом.

«Гумилев спросил: «А ты получил разрешение?» Это совершенно другой мистический мир, и без благословения доступ к нему закрыт», — рассказывает Назира Аалы кызы.

Каждый видит своего Манаса

По мнению исследователей, у каждого народа и каждого сказителя свой образ Манаса.

«Любой режиссер или художник интерпретирует «Манаса» по-своему. Даже Саякбай Каралаев начинал повествование только после получения «аяна». Например, режиссер Убукеев снял фильм о «Манасе» без изображения лица героя», — добавляет эксперт.

Исторический контекст: правда и вымысел

Философ и исследователь кыргызской истории Элери Битикчи считает, что эпос имеет исторические корни, но со временем приобрел элементы мифа.

Если обратиться к источникам, Манас упоминается в «Маджму ат-Таварих» XVI века. Это говорит о том, что реальный лидер, объединивший кыргызов, мог послужить прототипом. Однако сами манасчи признают, что половина эпоса — правда, а половина — вымысел, созданный их воображением.

Философ и исследователь кыргызской истории Элери Битикчи

Интересно, что в версиях эпоса, пересказанных Сагымбаем Орозбаковым, появляются необычные эпизоды, такие как битва Манаса с русским богатырем Ильей Муромцем. Это подтверждает идею о том, что каждый манасчи вносил в текст свои интерпретации.

Мировой масштаб и значение

Элери Битикчи сравнил эпос «Манас» по своей структуре с мифологическими вселенными, такими как миры Marvel. Он содержит множество сценариев, сюжетных линий и версий. Похожее явление можно найти и в эпосах других народов: например у казахов, татаров и других народов есть «Алп Манаш».

«Манас» продолжает вдохновлять исследователей, сказителей и поклонников кыргызской культуры, оставаясь уникальным памятником устного творчества.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/313222/
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