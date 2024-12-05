Штормовое предупреждение. В Бишкеке температура воздуха опустится до −15

Штормовое предупреждение на 8-9 декабря распространил Кыргызгидромет.

По данным синоптиков, на территории Кыргызстана в эти дни ожидается неустойчивая погода. На большей части территории временами снег, в Чуйской, Джалал-Абадской, Иссык-Кульской областях местами осадки интенсивные. Возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях. В отдельных районах ожидается туман. На дорогах снежный накат, гололедица, в горных районах снежные заносы. В отдельных районах усиление западного ветра до 15-20 метров в секунду.

В Бишкеке прогнозируются морозы до −15 градусов.

Согласно метеопрогнозу, 6 декабря будет солнечно, днем +3 ... +5, ночью -3...-5,