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Общество

Штормовое предупреждение. В Бишкеке температура воздуха опустится до −15

Штормовое предупреждение на 8-9 декабря распространил Кыргызгидромет.

По данным синоптиков, на территории Кыргызстана в эти дни ожидается неустойчивая погода. На большей части территории временами снег, в Чуйской, Джалал-Абадской, Иссык-Кульской областях местами осадки интенсивные. Возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях. В отдельных районах ожидается туман. На дорогах снежный накат, гололедица, в горных районах снежные заносы. В отдельных районах усиление западного ветра до 15-20 метров в секунду.

В Бишкеке прогнозируются морозы до −15 градусов.

Согласно метеопрогнозу, 6 декабря будет солнечно, днем +3 ... +5, ночью -3...-5,

  • 7 декабря без осадков, днем +1...+3, ночью -3 ... -5,
  • 8 декабря снегопад, днем +2...+4, ночью -5...-7,
  • 9 декабря ночью снег, днем пасмурно, днем -4...-6, ночью -9...-11,
  • 10 декабря без осадков, пасмурно, днем -5 ... -7, ночью -12 ... -14,
  • 11 декабря солнечно, днем -4 ... -6, ночью -13 ... -15,
  • 12 декабря без осадков, днем -1 ... -3, ночью -9 ... -11.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/313221/
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