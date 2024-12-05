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Общество

Новый тип государственных номеров для мотоциклов начали выдавать в Кыргызстане

Новый тип государственных номерных знаков для владельцев мотоциклов начали выдавать в Кыргызстане. Об этом сообщает Государственное агентство по регистрации транспортных средств и водительского состава.

В ведомстве отметили, что новый тип госномера стал удобнее и компактнее, это позволит улучшить идентификацию мотоциклов на дорогах и повысить безопасность.

Первый госномер нового типа вручил бишкекчанке замдиректора агентства Бакыт Акжолтоев.

На первом этапе госномера нового типа выдаются на условиях замены старых. Владельцы мотоциклов, проживающие в Бишкеке, могут обратиться в территориальные подразделения для получения новых госномеров. В ближайшее время они будут доступны во всех регионах.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/313199/
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