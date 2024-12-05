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Общество

В Перми кардиохирурги провели сложную операцию малышу из Кыргызстана

В Перми кардиохирурги провели сложную операцию малышу из Кыргызстана. Об этом сообщает сайт «Вести Пермь».

По его данным, в Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии выписали полуторагодовалого Аалы Асанова из Кыргызстана. У мальчика была выявлена запущенная стадия порока сердца. На родине вовремя поставить диагноз не смогли, а сейчас операцию сделали пермские врачи.

«Вести Пермь»
Фото «Вести Пермь». В Перми кардиохирурги провели сложную операцию малышу Аалы Асанову из Кыргызстана

Как отмечает издание, по счастливой случайности в Бишкеке для проведений операций находился хирург Пермского центра сердечно-сосудистой хирургии Бакытбек Кадыралиев. К нему и посоветовали обратиться родителям малыша.

Мама мальчика Айнура Жанышова рассказала, как начала искать его в соцсетях, написала, отправила ему медицинские заключения, на что он сразу ответил.

Диагноз Аалы Асанова — врожденный порок сердца. Он требовал операции на пятом месяце жизни. Но поставлен был лишь в полуторагодовалом возрасте.

«К сожалению, после развала Союза, в некоторых странах ближнего зарубежья выявляемость с врожденным пороком сердца очень запущена, нет того скрининга, который проходит в России», — сказал заведующий отделением по координации донорства органов и тканей человека, врач-сердечно-сосудистый хирург Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии имени Суханова Бакытбек Кадыралиев.

Спасти Аалы могло разделение хирургического лечения на этапы. На первом потребовалось снизить давление в легочной артерии. Эту операцию проводил сердечно-сосудистый хирург Петр Лазарьков. На втором — операция на сердце станет возможной.

Хирурги центра назвали эту операцию операцией спасения.

Через пять-шесть месяцев Аалы Асанов должен вернуться в Пермь для контрольного обследования, чтобы уехать на родину полностью здоровым ребенком.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/313170/
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