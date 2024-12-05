В Бишкеке подземные паркинги торговых центров освобождают от самовольных объектов, сообщает мэрия города.

Заместитель мэра Азамат Кадыров совместно с городскими службами проинспектировал паркинги.

Проверке подверглись сипермаркет «Глобус» на пересечении улиц Медерова и Жукеева-Пудовкина и по улице А.Токомбаева, Tommi Moll. В последнем самовольно организована автомойка и возведены другие объекты, не соответствующие проекту, они демонтированы.

Поручено усилить работы по инвентаризации подземных паркингов, провести разъяснительные работы с владельцами объектов об устранении имеющихся нарушений. В противном случае принять меры в установленном порядке согласно действующему законодательству КР.