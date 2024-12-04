15:47
USD 86.80
EUR 91.36
RUB 0.81
Общество

Премьера инклюзивного спектакля впервые пройдет в Кыргызстане

Премьера инклюзивного спектакля «Шире-шери-не» впервые пройдет в Кыргызстане. В Бишкекском городском драматическом театре имени Арсена Умуралиева 10 декабря представят эту постановку. Об этом сообщили в ПРООН.

В спектакле примут участие 12 девушек и женщин с инвалидностью, каждая из которых поделится своей личной историей, связанной с противостоянием дискриминации.

Премьера пройдет в рамках кампании «16 дней активных действий против гендерного насилия в отношении женщин и девочек» и к Международному дню людей с инвалидностью.

Одна из героинь — 23-летняя Алия Юлдашева участвует в постановке вместе с родителями. По ее словам, когда ее пригласили, она очень обрадовалась, что сможет через искусство рассказать всем о том, что беспокоит.

Спектакль акцентирует важность инклюзии, разрушая стереотипы о людях с инвалидностью. Каждая участница — пример силы и смелости. Эти женщины показывают, что их потенциал выходит далеко за рамки обыденных ожиданий, отметили в ПРООН.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/313095/
просмотров: 320
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргыз улуттук драма театрынын декабрга репертуары
В Кыргызстане увеличивается число лиц с инвалидностью, охваченных занятостью
В Бишкеке пройдет фестиваль современной драматургии Drama. Lab
Режиссер из Петербурга готовит постановку «Трех сестер» в Русском театре драмы
Призеры театральных фестивалей. Премьеры трех спектаклей пройдут в Бишкеке
Военным и правоохранителям, травмированным на службе, просят повысить пособия
Приравнять детей мигрантов к инвалидам предложил региональный омбудсмен в РФ
Закон о выборах Жогорку Кенеша предлагают изменить, чтобы защитить права ЛОВЗ
Таможенники незаконно собирают пошлины с людей с инвалидностью
Преступления против инвалидов: депутаты инициируют ужесточение наказания
Популярные новости
Сын бывшего президента&nbsp;КР представил свою картину на&nbsp;выставке в&nbsp;Шотландии Сын бывшего президента КР представил свою картину на выставке в Шотландии
Готовитесь стать мамой? Как получить пособие по&nbsp;беременности и&nbsp;родам Готовитесь стать мамой? Как получить пособие по беременности и родам
Кинотеатры Бишкека. Адреса, телефоны, сайты и&nbsp;цены Кинотеатры Бишкека. Адреса, телефоны, сайты и цены
Цифровой профиль здоровья. Как узнать всю медицинскую информацию о&nbsp;себе Цифровой профиль здоровья. Как узнать всю медицинскую информацию о себе
Бизнес
Установите POS-терминал &laquo;Бакай Банка&raquo;: всего 1&nbsp;процент по&nbsp;карточным операциям Установите POS-терминал «Бакай Банка»: всего 1 процент по карточным операциям
Предновогодняя акция для клиентов зарплатных проектов &laquo;Элдик Банка&raquo; Предновогодняя акция для клиентов зарплатных проектов «Элдик Банка»
Мобильный оператор&nbsp;О! запустил супервыгодные тарифы в&nbsp;роуминге в&nbsp;ОАЭ Мобильный оператор О! запустил супервыгодные тарифы в роуминге в ОАЭ
MEGA и&nbsp;ГП&nbsp;&laquo;Таможенная инфраструктура&raquo; подписали меморандум о&nbsp;сотрудничестве MEGA и ГП «Таможенная инфраструктура» подписали меморандум о сотрудничестве
4 декабря, среда
15:32
Дело Имамидина Ташова. У властей страны просят смягчить ему меру пресечения Дело Имамидина Ташова. У властей страны просят смягчить...
15:21
Для улучшения качества воздуха в Бишкеке активно работают, считает чиновник
15:16
Счетной палате Кыргызстана расширили список тех, кого она сможет проверять
15:12
Очистные сооружения и парки будут построены в Чолпон-Ате на средства АБР
15:04
Взял у иностранца $60 тысяч и обещал пригнать 24 новых авто. Задержан мошенник