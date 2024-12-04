Премьера инклюзивного спектакля впервые пройдет в Кыргызстане

Премьера инклюзивного спектакля «Шире-шери-не» впервые пройдет в Кыргызстане. В Бишкекском городском драматическом театре имени Арсена Умуралиева 10 декабря представят эту постановку. Об этом сообщили в ПРООН.

В спектакле примут участие 12 девушек и женщин с инвалидностью, каждая из которых поделится своей личной историей, связанной с противостоянием дискриминации.

Премьера пройдет в рамках кампании «16 дней активных действий против гендерного насилия в отношении женщин и девочек» и к Международному дню людей с инвалидностью.

Одна из героинь — 23-летняя Алия Юлдашева участвует в постановке вместе с родителями. По ее словам, когда ее пригласили, она очень обрадовалась, что сможет через искусство рассказать всем о том, что беспокоит.

Спектакль акцентирует важность инклюзии, разрушая стереотипы о людях с инвалидностью. Каждая участница — пример силы и смелости. Эти женщины показывают, что их потенциал выходит далеко за рамки обыденных ожиданий, отметили в ПРООН.