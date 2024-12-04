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Общество

Аналитики рассказали, на сколько повысилась стоимость жилья в Бишкеке

Аналитики Госагентства по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии рассказали, на сколько повысилась стоимость жилья в Бишкеке.

По данным ведомства, стоимость одного квадратного метра квартиры выросла на 25 процентов по сравнению с прошлым годом. Данные обработаны по итогам 11 месяцев 2024 года.

Без учета квартир индивидуального типа стоимость квадратного метра выросла на 22,54 процента.

Стоимость квадратного метра жилья в Бишкеке с учетом квартир индивидуального типа за 11 месяцев 2024 года составила $1 тысячу 274, без учета — $1 тысячу 364.

Аналитики также уточняют, что квартиры индивидуального типа, проданные под самоотделку, снизили среднее значение стоимости на 7,11 процента.

За 11 месяцев 2024 года в Бишкеке также наблюдается рост цен на индивидуальные жилые дома. В Ленинском районе стоимость квадратного метра выросла на 29,1 процента, Первомайском — на 25,1 процента, Свердловском — на 39,8 процента, Октябрьском — на 31,3 процента.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/313093/
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