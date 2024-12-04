Гарантийный фонд оказал поддержку бизнесу на более чем 11 миллиардов сомов

Гарантийный фонд оказал поддержку предпринимателям на более чем 11 миллиардов сомов.

По его данным, за весь период деятельности представители малого и среднего бизнеса получили поддержку на сумму свыше 11 миллиардов 76 миллионов сомов, предоставлено 10 тысяч 987 гарантий, благодаря этому предприниматели смогли получить доступ к кредитным средствам в размере 34,4 миллиарда сомов.

Эти средства направлены на развитие предпринимательства во всех регионах страны, а также Бишкеке и Оше.

«Приоритетными направлениями в деятельности ОАО «Гарантийный фонд» остаются такие отрасли, как сельское хозяйство, переработка сельскохозяйственной продукции, промышленность, ипотека и туризм», — говорится в сообщении.

Особое внимание уделяется экспортно ориентированным и импортозамещающим направлениям.