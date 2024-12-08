Безвизовый режим и похожий климат. Юлия Палькина о переезде из КР в Сербию

Причин для эмиграции у уроженки Кыргызстана Юлии Палькиной было несколько, и одна из них — желание пожить где-нибудь за рубежом, ближе к Европе. Сейчас она с семьей живет в Нови-Саде — культурном центре Сербии. О работе программистом и новой жизни Юлия рассказала в интервью 24.kg.

Фото из архива собеседницы

— Родилась и выросла я в Бишкеке, до 17 лет не покидала пределов страны, да и по Кыргызстану ездила не так много — только по окрестным горам да на Иссык-Куль. Окончила физико-математическую школу, поступила на факультет радиоэлектроники в Томский университет систем управления и радиоэлектроники. Там работала в студенческой газете и решила, что хочу быть журналистом. Бросила все, поступила на журфак Новосибирского государственного университета. Его и окончила.

— Вы работали в Кыргызстане журналистом, PR-специалистом, почему решили сменить сферу деятельности?

— ⁠⁠Боюсь, что ни журналистика, ни пиар не приносят денег, но со временем приводят к выгоранию и непониманию, куда расти и что делать. Поскольку склад мышления у меня скорее технический, я вернулась к тому, с чего начинала — занялась программированием, вспомнила алгебру, изучала основы машинного обучения, компьютерные сети и в итоге работаю программистом.

— Сложно в плане поиска работы и начала карьеры, поскольку джуны никому не нужны: приходилось и бесплатно работать, и даже самой платить за возможность стажировки и обучения на реальных проектах. Первое время работала в айти и пиаре параллельно, поскольку нужен был источник доходов, брала заказы по SMM, занималась копирайтингом и писала статьи на заказ, сильно уставала. Со временем набрался опыт, и на собеседования стали звать гораздо чаще, а потом появились и неплохие предложения.

Сейчас у меня постоянная работа, контракт. Я в команде криптовалютного проекта из России (хотя часть команды живет за рубежом и формально проект международный). До этого работала в британском проекте.

— Преимущества очевидны — достаточно неплохие зарплаты, разнообразные сферы, в которых нужны навыки, универсальность этих навыков, удаленная работа (или гибрид), возможность работать в своем ритме.

Со стереотипами я не сильно сталкивалась, хотя среди моих коллег женщин обычно нет. Но и на собеседованиях в IT ни разу не спрашивали, собираюсь ли я в декрет, часто ли болеет мой сын и как я отношусь к переработкам. Возможно, мне повезло, не могу судить обо всех работодателях. В целом айти — это сфера с достаточно высокой корпоративной культурой (из моего опыта), где если тебя взяли на работу, значит, признали в тебе подходящего специалиста и не будут смотреть, девушка ты или парень.

— ⁠⁠Причин очень много, и не все из них я рискну озвучить. Но среди прочего — падение качества образования в Бишкеке. Мой сын учился в разных частных школах, и везде одна картина — не хватает учителей, проблемы с учебниками и многое другое. Да и зарплаты у нас ниже, чем в отчетах Нацстаткома.

Кыргызстан прекрасен с точки зрения природы, но мы уже проехали большую часть республики и хотелось посмотреть что-то за рубежом, а для этого лучше выбрать точку где-то поближе к Европе. К сожалению, из Кыргызстана лететь дорого и далеко. Плюс вопросы часовых поясов — работаю я по времени GMT +3, и в Бишкеке это предполагает работу с обеда до позднего вечера, тогда как в жизни я жаворонок. Здесь часовой пояс зимой GMT +1, летом GMT+2, это намного комфортнее.

⁠⁠Сначала я собиралась ехать в Москву — там у меня живет дядя и есть знакомые по университету. Потом думала поехать в теплые края, но там своим не станешь, а жить всю жизнь туристом — не мое. В Сербии же безвизовый режим и климат, похожий на наш юг. А рядом Европа, которую я хотела бы посмотреть, и море в соседних странах. Мы обсудили все с сыном (в том числе и его учебу в сербской школе) и решили ехать. В итоге живем в Нови-Саде, это культурный центр Сербии.

— Этот период, думаю, еще идет. Все-таки другие город, страна, язык и уклад жизни. Поскольку работа у меня есть, то больших сложностей пока не было, а к типично местной неторопливости я была готова. Знаете, если мастер сказал, что придет через 40 минут, хорошо, если он вообще придет сегодня.

Плюс языковой барьер: многие сербы достаточно хорошо знают английский, но не все, и нужно объясняться по-сербски, а словарный запас у меня оставляет желать лучшего. Например, наставница (что-то вроде классного руководителя) сына говорит только по-сербски, и собрания в школе проходят тоже на этом языке. Но местные — очень доброжелательный народ, всегда готовы помочь или по кругу объяснять одно и то же.

Фото из архива собеседницы. Парк в Нови-Саде (охраняется государством как памятник природы)

-⁠⁠⁠Меня, наверное, трудно удивить или испугать, я человек нетребовательный. Цены высоковаты, особенно на услуги красоты. Иногда приходится ездить в Белград по разным поводам (это минут 40 на электричке). Недавно в Нови-Саде случилась трагедия — упал козырек у входа на железнодорожную станцию, погибли люди, после станцию закрыли на неопределенный срок. Поезда стали ходить из пригорода. Но власти пустили туда бесплатный автобус. В итоге путь до Белграда занимает около часа, плюс еще по городу поплутать и обратно столько же. И все ради какой-нибудь маленькой бумажки.

Да, цифровизация тут тоже не сильно продвинулась, но в государственных учреждениях, куда я ходила, всегда очень доброжелательный персонал. Банковскую карту мне сделали за пару недель, а вот супругу до сих пор не привезли из Белграда, он все еще в ожидании.

Я к этому отношусь спокойно, мне нравится размеренный сербский стиль жизни. Хотя новисадцы говорят, что это только тут так, а вот в Белграде все куда-то спешат. Мне сложно судить, ведь я там была только проездом.

Фото из архива собеседницы

Еще сербы очень активно используют велосипеды — очень много велодорожек, велопарковок, ездят все и везде, и в любую погоду. У любого дома, кафе, предприятия вы всегда увидите множество велосипедов, часто с детскими креслами. Я не удержалась и тоже купила. Но я не такая отчаянная, в дождь не езжу, только в хорошую погоду.

— Как в Сербии относятся к мигрантам? Требуют ли знание сербского языка?

— ⁠Отношение очень лояльное, здесь много русскоязычных, часть из которых открыли бизнес. Язык, безусловно, нужен, но больше для собственного комфорта, так как не с каждым можно объясниться по-английски или по-русски (русский и сербский имеют много схожих конструкций и слов). В некоторых школах русский преподают как второй иностранный.

Фото из архива собеседницы

Местные очень лояльны к незнанию языка, легко переходят на английский, если видят, что ты их не понимаешь, расспрашивают, откуда ты, нравится ли тебе в Сербии и так далее. Английский в целом знают и курьеры, и продавцы, и врачи, и таксисты, и случайные прохожие. Никакого негатива я не встречала.

— Сложно ли найти работу приезжим? Высокие ли налоги?

— Не могу сказать — сама не искала, но у меня здесь открыто ИП. Налоги плачу по упрощенному режиму, которые рассчитывают по возрасту, профессии и ряду других критериев. В среднем около 400 евро в месяц (37 тысяч динаров).

— ⁠⁠Сын учится в государственной сербской школе с хорошим рейтингом. Ему очень нравится, учителя помогают как могут. В классе их трое русскоязычных — девочка, которая пошла в этом году, и мальчик, который учится второй год. Уроки проходят на сербском, но учитель математики, например, знает русский, при необходимости помогает детям. По биологии сыну давали вопросы сразу с ответами, чтобы он выучил, поскольку из учебника найти нужное и составить предложение трудно.

⁠⁠Система образования здесь отличается от нашей — сербские дети учатся 12 лет. С 1-го по 8-й класс — это основная школа, а дальше — гимназия, средняя школа или типа профлицея. То есть школьники после 8-го класса поступают на следующую ступень в зависимости от своих интересов или желания углубленно что-то изучать. После 12-го поступают в университет. Но при этом то, что сейчас изучают в 6-м классе сербской школы, примерно похоже на то, что проходят и в Кыргызстане в этом же классе.

Фото из архива собеседницы

⁠⁠В школах свободная форма одежды, единственное правило — не приходить в коротких шортах. Но дети в сентябре все равно ходили. Пишут на уроках простыми карандашами, не ручками. Для тех, кто не успевает, организуют дополнительные занятия (например, для русскоязычных ввели дополнительный урок сербского как иностранного языка).

С детьми постоянно куда-то ходят: то на матч по гандболу, то на фестиваль фильмов. Раз в год ездят на экскурсии по Сербии или по Европе. Учебники, правда, здесь не выдают — надо покупать, но есть магазины, где можно продать старые и взять новые, или обмен в школе, когда родители продают прошлогодние книги и берут у следующего класса.

— Родных и друзей, которые остались на родине. Людей нельзя заменить, все остальное можно сделать самому, вырастить или найти что-то похожее. К тому же мы приехали, когда здесь до нас обустроилось немало релокантов-иммигрантов, которые и пельмени, и селедку, и даже лагман делают.

— Какие планы на ближайшее будущее?

— ⁠⁠Пока в планах получить вид на жительство (мы в процессе подачи документов), потом поездить по окрестностям, попутешествовать. Возвращаться на данный момент мы не планируем, но ничего загадывать не хочу.