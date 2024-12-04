Студентка Кыргызской национальной консерватории стала лауреатом «Романсиады»

Студентка Кыргызской национальной консерватории имени Калыя Молдобасанова Ольга Севастьянова стала лауреатом «Романсиады» в Москве. Об этом сообщает Русский дом.

Уточняется, что состоялся финал XXVIII Московского международного конкурса молодых исполнителей русского романса «Романсиада». Лауреатом третьей премии стала конкурсантка из Кыргызстана Ольга Севастьянова.

В финале выступили исполнители из Азербайджана, Болгарии, Беларуси, Казахстана, Китая, Кыргызстана, России и Узбекистана.

Обладателем Гран-при «Романсиады» стал Иван Дятлов — студент Института театрального искусства имени Иосифа Кобзона.

Лауреатом второй премии стал Рысбек Аскар из Казахстана. Он также является одним из победителей «Среднеазиатской Романсиады», которую организовало Минкультуры Кыргызстана и представительство Россотрудничества.