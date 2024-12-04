09:38
USD 86.80
EUR 91.36
RUB 0.81
Общество

Студентка Кыргызской национальной консерватории стала лауреатом «Романсиады»

Студентка Кыргызской национальной консерватории имени Калыя Молдобасанова Ольга Севастьянова стала лауреатом «Романсиады» в Москве. Об этом сообщает Русский дом.

Уточняется, что состоялся финал XXVIII Московского международного конкурса молодых исполнителей русского романса «Романсиада». Лауреатом третьей премии стала конкурсантка из Кыргызстана Ольга Севастьянова.

В финале выступили исполнители из Азербайджана, Болгарии, Беларуси, Казахстана, Китая, Кыргызстана, России и Узбекистана.

Обладателем Гран-при «Романсиады» стал Иван Дятлов — студент Института театрального искусства имени Иосифа Кобзона.

Лауреатом второй премии стал Рысбек Аскар из Казахстана. Он также является одним из победителей «Среднеазиатской Романсиады», которую организовало Минкультуры Кыргызстана и представительство Россотрудничества.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/313004/
просмотров: 267
Версия для печати
Материалы по теме
Впервые в истории «Среднеазиатской Романсиады» Гран-при удостоен кыргызстанец
Популярные новости
Сын бывшего президента&nbsp;КР представил свою картину на&nbsp;выставке в&nbsp;Шотландии Сын бывшего президента КР представил свою картину на выставке в Шотландии
Готовитесь стать мамой? Как получить пособие по&nbsp;беременности и&nbsp;родам Готовитесь стать мамой? Как получить пособие по беременности и родам
Кинотеатры Бишкека. Адреса, телефоны, сайты и&nbsp;цены Кинотеатры Бишкека. Адреса, телефоны, сайты и цены
Цифровой профиль здоровья. Как узнать всю медицинскую информацию о&nbsp;себе Цифровой профиль здоровья. Как узнать всю медицинскую информацию о себе
Бизнес
Предновогодняя акция для клиентов зарплатных проектов &laquo;Элдик Банка&raquo; Предновогодняя акция для клиентов зарплатных проектов «Элдик Банка»
Мобильный оператор&nbsp;О! запустил супервыгодные тарифы в&nbsp;роуминге в&nbsp;ОАЭ Мобильный оператор О! запустил супервыгодные тарифы в роуминге в ОАЭ
MEGA и&nbsp;ГП&nbsp;&laquo;Таможенная инфраструктура&raquo; подписали меморандум о&nbsp;сотрудничестве MEGA и ГП «Таможенная инфраструктура» подписали меморандум о сотрудничестве
Танцы, розыгрыши, подарки: в&nbsp;Кыргызстане открылся первый &laquo;Доброцен&raquo; Танцы, розыгрыши, подарки: в Кыргызстане открылся первый «Доброцен»
4 декабря, среда
09:30
Предновогодняя акция для клиентов зарплатных проектов «Элдик Банка» Предновогодняя акция для клиентов зарплатных проектов «...
09:21
Доллар и евро подорожали относительно сома. Остальные валюты — подешевели
09:13
Проект завершен. Мобильные клиники «Каравана здоровья» передали двум вузам
08:51
Бронзовый призер Олимпиады в Париже Узур Джузупбеков сыграл свадьбу
08:48
Студентка Кыргызской национальной консерватории стала лауреатом «Романсиады»
3 декабря, вторник
23:41
Лучшие смартфоны ноября назвали эксперты