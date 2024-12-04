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Общество

За завышение цен на уголь в городе Ош оштрафованы предприниматели

За завышение цен на уголь в Оше оштрафованы предприниматели. Об этом сообщили в аппарате полномочного представителя президента в Ошской области.

Уточняется, что чиновники провели мониторинг цен на топливных базах в Кара-Суйском, Араванском и Ноокатском районах. В ходе рейда выявлены 16 представителей малого бизнеса, которые завысили цену угля. Все они оштрафованы.

По данным полпредства, в регионе работает 151 топливная база, цена на твердое топливо составляет от 6 до 9 сомов за один килограмм.

Напомним, ранее служба антимонопольного реагирования КР ввела временное регулирование цен на уголь с 15 сентября.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/313003/
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