Загрязнение воздуха в Бишкеке. Что показывают датчики

В рейтинге крупнейших городов мира по качеству воздуха World Air Quality на 18.00 Бишкек находится на 38-м месте.

Статус города отмечен как «умеренный». Индекс качества воздуха, по данным сайта, составляет 77 (AQI). Информация доступна в режиме реального времени.

Самые «нездоровые» районы столицы:

кыргызский филиал Центра экологии дома — 156;

швейная фабрика Exprofil — 153;

улица Рыскулова — 124;

микрорайон «Джал» — 122;

улица Токтогула, 139 — 102.

Индекс качества воздуха (AQI) разделен на шесть категорий, указывающих на возрастающий уровень опасности для здоровья. Значение AQI выше 300 — это опасное качество воздуха, а значение ниже 50 — хорошее.