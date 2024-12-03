Дайырбек Орунбеков награжден золотой медалью «Древо дружбы»

Руководитель службы информационной политики администрации президента Дайырбек Орунбеков удостоен золотой медали «Древо дружбы» Межпарламентской ассамблеи СНГ и Межгосударственной телерадиокомпании «Мир». Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Церемония награждения состоялась в Москве в рамках заседания совета директоров и Межгосударственного координационного совета МТРК «Мир». Награду вручили генеральный секретарь Совета МПА СНГ Дмитрий Кобицкий и председатель МТРК «Мир» Радик Батыршин.

Дайырбек Орунбеков отмечен за значительный вклад в формирование информационного пространства Содружества Независимых Государств, освещение деятельности СНГ и укрепление межгосударственного сотрудничества.

Золотая медаль «Древо дружбы» символизирует признание важности объективной и своевременной информации для развития конструктивного диалога и союзнических связей в рамках Содружества.