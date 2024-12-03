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Общество

Скончалась кыргызстанский кинопродюсер Айнагүл Токобаева

На 63-м году жизни скончалась кинопродюсер Айнагүл Токобаева. Об этом сообщили в национальной киностудии «Кыргызфильм».

Айнагүл Токобаева родилась 13 августа 1962-го. В 1983 году окончила экономический факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (ВГИК).

Трудовую карьеру начала экономистом на «Кыргызфильме».

В 2007-2023 годах являлась первым заместителем директора «Кыргызфильма». С сентября 2023-го по сентябрь 2024-го возглавляла киностудию.

Член Союза кинематографистов КР, отмечена званиями «Отличник кыргызского кино» и «Отличник культуры КР» за вклад в национальный кинематограф.

Айнагүл Токобаева продюсировала несколько национальных и международных проектов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/312953/
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