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Общество

В Конгрессе США заявили, что коронавирус имеет лабораторное происхождение

В Конгрессе США заявили, что коронавирус имеет лабораторное происхождение. COVID-19 «с наибольшей вероятностью возник из лаборатории в китайском городе Ухане» и распространился в результате утечки. Об этом говорится в докладе конгрессменов по итогам двухлетнего расследования.

Конгрессмены привели пять аргументов в доказательство своей версии. По их словам, COVID-19 обладает уникальными биологическими характеристиками, которые не встречаются в природе. При этом все случаи заражения вызваны единственным попаданием вируса в организм человека, хотя при предыдущих пандемиях имелось несколько вариантов распространения.

Также авторы доклада напомнили об исследовательской лаборатории по изучению вирусов SARS. По их мнению, эта лаборатория работала с недостаточными уровнями биологической безопасности.

«Исследователи Уханьского института вирусологии (WIV) заболели вирусом, похожим на COVID, осенью 2019 года, за несколько месяцев до того, как COVID-19 обнаружен на рынке диких животных. По всем меркам науки, если бы имелись доказательства естественного происхождения, они бы уже появились», — считают конгрессмены.

Напомним, COVID-19 — это острое респираторное заболевание, причиной которого является новый коронавирус SARS-CoV-2. Инфекция может быть бессимптомной или обуславливать симптомы, варьирующиеся от легких симптомов со стороны верхних дыхательных путей до острой дыхательной недостаточности и смерти. Может поражать различные системы органов (например, сердечную, почечную, неврологическую, систему коагуляции. Профилактика заключается в вакцинации и соблюдении мер по профилактике инфекций (например, ношение масок для лица, мытье рук, социальное дистанцирование, изоляция инфицированных лиц).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/312946/
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