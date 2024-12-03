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Общество

В список ВВС ста влиятельных женщин мира вошла представительница Кыргызстана

BBC составила традиционный шорт-лист ста самых вдохновляющих и влиятельных женщин мира по итогам 2024 года.

Он формируется на основе имен, собранных в ходе собственных исследований и предложенных сотрудниками 41 языковой службы корпорации, а также командой BBC Media Action.

ВВС
Фото ВВС. В список ста влиятельных женщин мира вошла представительница КР Жанылсынзат Турганбаева

В список ста влиятельных женщин мира вошла и представительница Кыргызстана Жанылсынзат Турганбаева. Ее выбрали в номинации «Культура и образование».

Жанылсынзат Турганбаева — вдова основателя бренда «Шоро» Табалды Эгембердиева. Сейчас она директор этнокомплекса «Супара».

«Главным делом жизни Жанылсынзат Турганбаевой стали сохранение и возрождение культурного наследия КР. Она руководит этнологическим музеем в Бишкеке, где представлены уникальные национальные артефакты и который привлекает немало посетителей. Часть ее благотворительной деятельности связана с сохранением кыргызской литературы, в том числе эпоса «Манас», повествующего о воине, объединившем 40 племен кыргызского народа.

Одна из версий этой монументальной поэмы, включенной в список ЮНЕСКО, состоит из около 500 тысяч строк стихов и считается самым длинным эпосом в мире (в 20 раз длиннее «Одиссеи» Гомера). Работа Турганбаевой предоставляет дополнительные профессиональные возможности и ресурсы для сказителей эпоса, так называемых манасчи, которые декламируют ее для публики», — говорится в сообщении.

В числе других женщин, вошедших в список ста женщин мира — 2024, — лауреат Нобелевской премии мира Надя Мурад, жертва изнасилования и активистка Жизель Пелико, актриса Шэрон Стоун, олимпийские спортсменки Ребека Андраде и Эллисон Феликс, певица Рэй, художница Трейси Эмин, активистка по борьбе с изменением климата Аденике Оладосу и писательница Кристина Ривера Гарса.

Проект BBC «100 женщин» демонстрирует, что, несмотря на все трудности, обрушившиеся на женщин по всему миру в этом году, многие из них продолжают бороться за перемены в обществе и против изменений климата, беря на себя роль первопроходцев в местных сообществах.

Из государств Центральной Азии в список вошла и предпринимательница из Узбекистана Дилором Юлдошева.

«Мы искали кандидатов, чьи имена попали в заголовки газет или которые повлияли на важные события за последние 12 месяцев, а также тех, кто может рассказать вдохновляющие истории или достиг чего-то значительного и повлиял на окружение, даже если эти события и не попали в новости.

Кандидаты также оценивались на соответствие общей теме проекта в 2024-м. В качестве ключевого слова мы выбрали «стойкость». Мы признаем, что этот год оказался очень непростым для многих женщин по всему миру. И мы старались отобрать тех, кто благодаря своей стойкости, всеми силами стремится к переменам и улучшению жизни, будь то на уровне их непосредственного окружения или в глобальном масштабе. Мы также рассматривали имена женщин, деятельность которых связана с борьбой с климатическими изменениями. Из них мы выбрали тех, кого можно считать первопроходцами в этой борьбе, или тех, кто является лидером в деле охраны окружающей среды», — прокомментировали свой проект в BBC.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/312925/
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