В реабилитационном центре «Келечек» открыли сенсорное отделение: помогла TIKA

В Республиканском реабилитационном центре «Келечек» открыли сенсорное отделение. Об этом сообщает Министерство труда, социального обеспечения и миграции.

Проект реализован благодаря турецкому агентству TIKA.

По словам главы ведомства Жылдыз Полотовой, с начала текущего года различные реабилитационные услуги в этом центре смогли получить 600 детей с инвалидностью. С прошлого года более 1 тысячи детей с инвалидностью получили лечение за счет республиканского бюджета.

Она добавила, что центр является частью инклюзивной политики президента КР, которую реализует Минтруда.