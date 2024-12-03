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Общество

В реабилитационном центре «Келечек» открыли сенсорное отделение: помогла TIKA

В Республиканском реабилитационном центре «Келечек» открыли сенсорное отделение. Об этом сообщает Министерство труда, социального обеспечения и миграции.

Проект реализован благодаря турецкому агентству TIKA.

По словам главы ведомства Жылдыз Полотовой, с начала текущего года различные реабилитационные услуги в этом центре смогли получить 600 детей с инвалидностью. С прошлого года более 1 тысячи детей с инвалидностью получили лечение за счет республиканского бюджета.

Она добавила, что центр является частью инклюзивной политики президента КР, которую реализует Минтруда.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/312900/
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