Глава Верховного суда Кыргызстана призвал подчиненных не грубить гражданам. Об этом Медербек Сатыев заявил на встрече с сотрудниками Тюпского районного суда.

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Работники аппарата должны перестать грубить гражданам, которые обращаются в суд, сказал он.

«Когда граждане обращаются в суд, они сначала приходят в канцелярию, чтобы узнать о процедурах, получить ответы на свои вопросы, и зачастую сталкиваются с грубостью со стороны сотрудников суда, которые даже не знают, как правильно себя вести», — добавил глава ВС КР.

Он предостерег подчиненных о служебной этике и дисциплине, а также указал на соблюдение дресс-кода.