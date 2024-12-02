Кремль рекомендовал СМИ и чиновникам смягчить риторику в отношении мигрантов

В администрации президента России обеспокоились последствиями антимигрантской кампании, которая развернута после теракта в «Крокус Сити Холле». Теперь в Кремле хотят снизить градус «неприязни» к приезжим в стране. Госпропаганде и чиновникам уже поручили изменить тон в отношении мигрантов, пишет «Медуза».

Весной силовики провели крупнейшую с 2013 года охоту на нарушителей среди иностранцев, устроив рейды в 68 регионах РФ. Для борьбы с нелегалами Госдума приняла уже 13 федеральных законов. Теперь таких лиц вносят в специальный реестр и они не могут менять место жительства, управлять транспортом, вступать в брак, открывать счета, приобретать или продавать имущество. Кроме того, более 20 регионов запретили мигрантам работать в различных сферах или анонсировали такие меры.

Один из региональных чиновников рассказал изданию, что местные власти сразу столкнулись с последствиями принятого решения. «Простой пример — ограничили работу мигрантов в такси. По живому вроде бы не резали, сфера не стратегическая. Но вызвать такси в отдельных населенных пунктах — теперь сложнейшая задача», — отметил он.

Близкий к администрации президента собеседник подтверждает, что регионы «быстро ощутили негативный эффект»: местные мужчины ушли на войну, поскольку «таких денег на гражданке не получишь», с фронта «возвращаются не все», а те, кому это удается, зачастую не могут работать из-за ранений. Остальных «рукастых» забрал военно-промышленный комплекс.

Источник, близкий к правительству России, предупреждает, что ситуация будет только ухудшаться из-за потерь на войне и необходимости вливания ресурсов в восстановление захваченных территорий Украины.

В Кремле полагают, что чрезмерная антимигрантская риторика может нанести дополнительный ущерб экономике и социальной стабильности, поэтому принято решение снизить градус напряженности.

В политическом блоке администрации президента понимают, что в РФ брать трудовые ресурсы неоткуда — остается надеяться лишь на мигрантов. В связи с этим Кремль велел убедить граждан, что власти смогут «жестко контролировать» въезд в страну и будут всячески интегрировать иностранцев в российское общество.

Почва для этого уже готовится. Так, депутат Госдумы Олег Матвейчев, сотрудничающий с политблоком администрации президента, заявил, что антимигрантские настроения «накачивают» из-за рубежа, «чтобы взорвать русский народ изнутри», и эта тема уже «победила тему СВО в смысле озабоченности».

В свою очередь пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия нуждается в трудовых мигрантах на фоне сложной демографической ситуации. «Мы живем в самой большой стране мира, но нас мало. Чтобы мы динамично развивались и реализовывали все планы, конечно, нам нужны рабочие руки. Мы их только приветствуем», — сказал он.

Впрочем, собеседники, близкие к администрации президента и правительству, оговариваются, что высокопоставленные представители силовых структур, в том числе председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, по-прежнему выступают за жесткую миграционную политику. Поддерживает их и спикер Госдумы Вячеслав Володин, который недавно отчитал министра труда Антона Котякова за привлечение иностранной рабочей силы. Кроме того, противником мигрантов является патриарх Кирилл, называющий их «угрозой русскому миру».

Источники «Медузы» полагают, что так будет продолжаться до «четкого указания» от Владимира Путина: «Пока этого нет, все так и будет идти вразброд, но без мигрантов не обойтись. Это всем понятно».