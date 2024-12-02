Команда из Кыргызстана стала призером Исторической олимпиады. Об этом сообщается в Telegram-канале «Историческая олимпиада — 2024».

Фото Telegram-канала «Историческая олимпиада — 2024»

В публикации отмечается, что в Санкт-Петербурге объявили победителей и призеров Исторической олимпиады для иностранцев. Первое место в финале завоевала команда «Регион 09-52» из Казахстана, вторыми стали участники коллектива «Бег к морю» из Кыргызстана, на третьем месте команда «Бакинская атмосфера» из Азербайджана.

В личном зачете олимпийцами по истории стали Нигяр Нофал гызы Гусейнова из Азербайджана и Арина Заярнюк из Кыргызстана. Также в финале приняли участие представители Анголы.

Участие в турнире приняли около тысячи молодых людей от 16 до 30 лет почти из полусотни стран мира. В рамках финального этапа состоялись викторины, дискуссии, исторические квесты и тестирование.

Олимпиада нацелена на продвижение русского языка и российского образования за границей, поддержку творческой молодежи и стимулирование интереса молодых людей к науке.