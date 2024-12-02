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Общество

Сахалинский госуниверситет организовал онлайн-школу для учителей Кыргызстана

Сахалинский госуниверситет организовал онлайн-школу для учителей Кыргызстана. Вуз реализует проект «Онлайн-школа повышения квалификации учителей русского языка и литературы Кыргызской Республики», сообщает портал «Русский мир».

с портала «Русский мир»
Фото с портала «Русский мир». Почетный консул КР в Южно-Сахалинске Владимир Трофимов приветствовал участников

В рамках проекта 77 учителей русского языка и литературы прошли обучение по программе повышения квалификации «Преподавание русского языка и литературы в онлайн-среде». Участники проекта из КР подключались по видеосвязи.

Отмечается, что онлайн-школа повышения квалификации кыргызстанских педагогов поспособствовала распространению бренда Сахалинского университета в КР, а также построению академических связей с профессиональным сообществом.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/312738/
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