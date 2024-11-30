Сын бывшего президента КР представил свою картину на выставке в Шотландии

В шотландском городе Гринок в арт-центре Beacon Art Center прошла VIII Евразийская неделя культуры, организованная Евразийской творческой гильдией (Лондон). В рамках фестиваля были представлены работы художников из различных стран Евразии, включая Кыргызстан. Особый интерес вызвали картины Сеидбека Атамбаева и Ларисы Пак. Об этом говорится в релизе, присланном в редакцию.

Фото картины Сеидбека Атамбаева

Фестиваль объединил художников, поэтов, литераторов и других деятелей искусства из Великобритании, Кыргызстана, Казахстана, Украины, Узбекистана и Беларуси. Картины кыргызских мастеров, демонстрирующие богатство культурного наследия и современный взгляд на искусство, стали настоящим украшением выставки.

«Работы наших художников вызывают восхищение искренностью, теплом и силой художественного выражения. Евразийская неделя культуры — это уникальная возможность представить культуру Кыргызстана на международной арене и укрепить культурные связи», — отметил организатор мероприятия Марат Ахмеджанов.

Фото картина Ларисы Пак

Евразийская неделя культуры — ежегодный фестиваль, посвященный развитию культурного обмена между странами Евразии. Программа включает художественные выставки, поэтические чтения, мастер-классы и дискуссии, направленные на укрепление диалога и создание инклюзивного пространства для творчества. Участие кыргызских художников подчеркнуло значимость искусства как языка, объединяющего народы.