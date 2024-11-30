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Общество

Мэр Бишкека проинспектировал временный западный автовокзал

Сегодня, 30 ноября, мэр Айбек Джунушалиев проинспектировал территорию временного западного автовокзала, расположенного рядом с будущим ипподромом «Ак-Кула», где отправляются маршруты в Ош — Баткен — Джалал-Абад — Талас. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Глава города ознакомился с объектами, строящимися на территории автовокзала: залом ожидания, аптечным пунктом и хостелом для пассажиров. На месте были даны поручения городским службам и ответственным организациям.

Поставлена задача оставить действующую арендную плату для передислоцированных торговых объектов с территории старого Западного автовокзала.

Руководству МП «Бишкекавтобекети» по просьбе водителей поручено организовать участок для парковки большегрузных машин.

Городским службам поставлена задача установить светофор на центральном заезде в сторону временного автовокзала, а также усилить работы по благоустройству территории и проводить регулярную подсыпку участка.

Отметим, что на сегодняшний день от указанного временного автовокзала имеются следующие направления:

Международные:

  • Бишкек — Ташкент, 19.00 — 21.00 (ежедневно);
  • Бишкек — Джизак, 15.50 (ежедневно).

Междугородние:

  • Бишкек — Талас, 21.00; 22.00; 23.00 (ежедневно);
  • Бишкек — Кок-Сай, 20.30 (ежедневно);
  • Бишкек — Покровка, 23.30 (ежедневно).

Пригородные:

  • Бишкек — Сокулук;
  • Бишкек — Беловодское;
  • Бишкек — Петровка;
  • Бишкек — Кара-Балта;
  • Бишкек — Каинда;
  • Бишкек — Сосновка;
  • Бишкек — Чалдовар;

Такси:

  • Джалал-Абадская область;
  • Ошская область;
  • Баткенская область;
  • Таласская область.

Между тем для маршрутов с новой временной автостанции «Ак-Кула» в сторону города Бишкека организованы маршруты № 13, 40, 19.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/312722/
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