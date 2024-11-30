Мэр Бишкека проинспектировал временный западный автовокзал

Сегодня, 30 ноября, мэр Айбек Джунушалиев проинспектировал территорию временного западного автовокзала, расположенного рядом с будущим ипподромом «Ак-Кула», где отправляются маршруты в Ош — Баткен — Джалал-Абад — Талас. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
Глава города ознакомился с объектами, строящимися на территории автовокзала: залом ожидания, аптечным пунктом и хостелом для пассажиров. На месте были даны поручения городским службам и ответственным организациям.
Поставлена задача оставить действующую арендную плату для передислоцированных торговых объектов с территории старого Западного автовокзала.
Руководству МП «Бишкекавтобекети» по просьбе водителей поручено организовать участок для парковки большегрузных машин.
Городским службам поставлена задача установить светофор на центральном заезде в сторону временного автовокзала, а также усилить работы по благоустройству территории и проводить регулярную подсыпку участка.
Отметим, что на сегодняшний день от указанного временного автовокзала имеются следующие направления:
Международные:
- Бишкек — Ташкент, 19.00 — 21.00 (ежедневно);
- Бишкек — Джизак, 15.50 (ежедневно).
Междугородние:
- Бишкек — Талас, 21.00; 22.00; 23.00 (ежедневно);
- Бишкек — Кок-Сай, 20.30 (ежедневно);
- Бишкек — Покровка, 23.30 (ежедневно).
Пригородные:
- Бишкек — Сокулук;
- Бишкек — Беловодское;
- Бишкек — Петровка;
- Бишкек — Кара-Балта;
- Бишкек — Каинда;
- Бишкек — Сосновка;
- Бишкек — Чалдовар;
Такси:
- Джалал-Абадская область;
- Ошская область;
- Баткенская область;
- Таласская область.
Между тем для маршрутов с новой временной автостанции «Ак-Кула» в сторону города Бишкека организованы маршруты № 13, 40, 19.