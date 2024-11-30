Военный туризм в Украине: зачем иностранные туристы едут в зоны боевых действий?

Украина привлекает все больше иностранных туристов, желающих увидеть разрушения, вызванные войной. Эта ниша в туристической индустрии известна как черный туризм, и около десятка украинских компаний предлагают подобные туры клиентам, в основном из Европы и США.

Как пишет швейцарское издание Der Sarganserländer, черный туризм стал развивающейся нишей в украинской туристической индустрии. Туры стоят от 150 до 250 евро. Часть вырученных средств направляется на нужды армии.

Среди популярных маршрутов — разрушенный мост в Ирпене и окрестности Харькова, расположенные вблизи линии фронта. Туристы видят в таких поездках возможность понять масштаб трагедии и осмыслить последствия войны. «Эти туры как вакцина, предотвращающая повторение подобных событий», — считает один из организаторов.

Некоторые туристические агентства за тысячи евро доставляют своих клиентов почти в зону боевых действий. Однако экскурсии — это «не деньги, а память», — пишет издание.

Мнения местных жителей о черном туризме разделились. Одни считают его способом привлечь внимание к Украине, другие — неуместным вторжением в их горе. Национальное агентство по развитию туризма уже разрабатывает специальные курсы для гидов, чтобы учитывать этические аспекты.

Раньше десятки тысяч туристов-катастрофистов ежегодно приезжали в Украину, чтобы посетить Чернобыль. После начала конфликта туризм в значительной степени рухнул. Однако украинская туристическая индустрия уже готовится к мирной жизни, например заключая контракты с туристическими порталами Airbnb и Tripadvisor.

«Конфликт привлек внимание к Украине, теперь по крайней мере все знают о нашей стране», — говорит глава Нацагентства по развитию туризма Марьяна Олескив.