В Бишкеке отменяется план по сбору наличных денег в муниципальных автобусах

С 2 декабря 2024 года в столице отменяется практика установления плана по сбору наличных денежных средств для водителей муниципального общественного транспорта. Об этос сообщает пресс-служба мэрии.
Решение принято во исполнение поручения мэра Бишкека Айбека Джунушалиева.
Вместе с этим будет усилен контроль оплаты проезда наличными средствами через систему подсчета пассажиров. Данные будут обрабатываться Ситуационным центром мэрии, который анализирует ситуацию на дорогах города.
В случае выявления недостачи денежных средств при сверке с фактической оплатой к водителям будут применяться меры в соответствии с законодательством Кыргызстана.
Напомним, в муниципальном транспорте Бишкека действует безналичная система оплаты.
Стоимость проезда составляет:
- в автобусах – 17 сомов;
- в микроавтобусах – 20 сомов;
- в автобусах с валидаторами при оплате наличными – 20 сомов.