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Общество

В Бишкеке отменяется план по сбору наличных денег в муниципальных автобусах

С 2 декабря 2024 года в столице отменяется практика установления плана по сбору наличных денежных средств для водителей муниципального общественного транспорта. Об этос сообщает пресс-служба мэрии. 

Решение принято во исполнение поручения мэра Бишкека Айбека Джунушалиева.

Вместе с этим будет усилен контроль оплаты проезда наличными средствами через систему подсчета пассажиров. Данные будут обрабатываться Ситуационным центром мэрии, который анализирует ситуацию на дорогах города.

В случае выявления недостачи денежных средств при сверке с фактической оплатой к водителям будут применяться меры в соответствии с законодательством Кыргызстана.

Напомним, в муниципальном транспорте Бишкека действует безналичная система оплаты.

Стоимость проезда составляет:

  • в автобусах – 17 сомов;
  • в микроавтобусах – 20 сомов;
  • в автобусах с валидаторами при оплате наличными – 20 сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/312720/
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