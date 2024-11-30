В Бишкеке отменяется план по сбору наличных денег в муниципальных автобусах

С 2 декабря 2024 года в столице отменяется практика установления плана по сбору наличных денежных средств для водителей муниципального общественного транспорта. Об этос сообщает пресс-служба мэрии.

Решение принято во исполнение поручения мэра Бишкека Айбека Джунушалиева.

Вместе с этим будет усилен контроль оплаты проезда наличными средствами через систему подсчета пассажиров. Данные будут обрабатываться Ситуационным центром мэрии, который анализирует ситуацию на дорогах города.

В случае выявления недостачи денежных средств при сверке с фактической оплатой к водителям будут применяться меры в соответствии с законодательством Кыргызстана.

Напомним, в муниципальном транспорте Бишкека действует безналичная система оплаты.

Стоимость проезда составляет: