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Общество

На трассе Бишкек — Чалдовар продолжается демонтаж незаконных объектов

Сотрудники Чуйского регионального управления государственного архитектурно-строительного контроля совместно с представителями архитектуры Сокулукского района и местных властей проводят работы по упорядочению объектов на трассе Бишкек — Чалдовар. Об этом сообщили в ведомстве.

Мероприятия реализуются в рамках исполнения указа президента КР от 14 марта 2023 года № 56 «О мерах по предотвращению и пресечению незаконного размещения объектов дорожного обслуживания (включая торговлю) на землях вдоль автомобильных дорог (в полосах отвода и придорожных зонах)», а также на основании предписания прокуратуры Сокулукского района.

В конце ноября 2024 года в зоне Сокулукского и Московского районов были демонтированы шесть стел автозаправочных станций, три павильона и легкие конструкции, не соответствующие требованиям. Работы в данном направлении продолжаются.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/312716/
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