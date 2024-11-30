Компания «Яндекс. Такси» ответила на обвинения ГКНБ в уклонении от налогов

Компания «Яндекс. Такси» (ОсОО «Яндекс. Такси Корп») прокомментировала претензии, выдвинутые ГКНБ Кыргызстана по поводу уклонения от уплаты налоговых платежей, заявив, что работает в полном соответствии с законодательством. Об этом 24.kg сообщили в организации.

«Мы не согласны с предъявляемыми претензиями. Компания работает в полном соответствии с законодательством КР и платит налоги в полном объеме», — сообщили в организации.

В компании отметили, что она первой на рынке стала плательщиком «налога на Google», а в 2023 году Налоговая служба признала ее лучшим налогоплательщиком Кыргызстана.

«В 2023 году «Яндекс» заплатил более 328 миллионов сомов налогов в Кыргызстане, а за шесть месяцев 2024-го — более 222 миллионов сомов», — рассказали в компании.

В организации также добавили, что им неизвестно, о каких неоднократно принятых Службой антимонопольного регулирования при Минэкономики КР мерах идет речь в информации ГКНБ КР.

«Мы регулярно получаем от Службы антимонопольного регулирования различные запросы, которые обрабатываем в порядке, предусмотренном законом. В подтверждение намерений открыто сотрудничать нами и Службой антимонопольного регулирования был подписан соответствующий меморандум», — сообщили в «Яндекс. Такси».

«В Кыргызстане вознаграждение за доступ к сервису составляет от 10 процентов, а в повышенных тарифах в столице не превышает 17 процентов, включая НДС и НСП. Вознаграждение сервиса не менялось в стране с февраля 2023 года», — отмечают в компании.

Представители компании сообщили, что значительную часть вознаграждения «Яндекс. Такси» направляет в Кыргызстан в виде инвестиций. Например, реализуются образовательные и социальные проекты, такие как школы программирования для детей, курсы повышения квалификации для учителей информатики, системная поддержка НКО и другие инициативы.

«Часть средств из вознаграждения компания вкладывает в мотивационные программы для партнеров, водителей и пассажиров. Такие программы направлены на поддержание баланса спроса и предложения в сервисе, чтобы количество водителей на линии позволяло всем желающим воспользоваться такси, а водителям всегда хватало заказов», — заключили в организации.

Компания продолжает работать и заявила, что будет осуществлять правовую защиту и защиту своей репутации всеми доступными способами.

Напомним, что ранее ГКНБ провел обыск в бишкекском офисе компании. Организацию обвиняют в уклонении от налогов.