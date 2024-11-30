15:04
USD 86.80
EUR 91.76
RUB 0.80
Общество

Компания «Яндекс. Такси» ответила на обвинения ГКНБ в уклонении от налогов

Компания «Яндекс. Такси» (ОсОО «Яндекс. Такси Корп») прокомментировала претензии, выдвинутые ГКНБ Кыргызстана по поводу уклонения от уплаты налоговых платежей, заявив, что работает в полном соответствии с законодательством. Об этом 24.kg сообщили в организации.

«Мы не согласны с предъявляемыми претензиями. Компания работает в полном соответствии с законодательством КР и платит налоги в полном объеме», — сообщили в организации.

В компании отметили, что она первой на рынке стала плательщиком «налога на Google», а в 2023 году Налоговая служба признала ее лучшим налогоплательщиком Кыргызстана.

«В 2023 году «Яндекс» заплатил более 328 миллионов сомов налогов в Кыргызстане, а за шесть месяцев 2024-го — более 222 миллионов сомов», — рассказали в компании.

В организации также добавили, что им неизвестно, о каких неоднократно принятых Службой антимонопольного регулирования при Минэкономики КР мерах идет речь в информации ГКНБ КР.

«Мы регулярно получаем от Службы антимонопольного регулирования различные запросы, которые обрабатываем в порядке, предусмотренном законом. В подтверждение намерений открыто сотрудничать нами и Службой антимонопольного регулирования был подписан соответствующий меморандум», — сообщили в «Яндекс. Такси».

«В Кыргызстане вознаграждение за доступ к сервису составляет от 10 процентов, а в повышенных тарифах в столице не превышает 17 процентов, включая НДС и НСП. Вознаграждение сервиса не менялось в стране с февраля 2023 года», — отмечают в компании.

Представители компании сообщили, что значительную часть вознаграждения «Яндекс. Такси» направляет в Кыргызстан в виде инвестиций. Например, реализуются образовательные и социальные проекты, такие как школы программирования для детей, курсы повышения квалификации для учителей информатики, системная поддержка НКО и другие инициативы.

«Часть средств из вознаграждения компания вкладывает в мотивационные программы для партнеров, водителей и пассажиров. Такие программы направлены на поддержание баланса спроса и предложения в сервисе, чтобы количество водителей на линии позволяло всем желающим воспользоваться такси, а водителям всегда хватало заказов», — заключили в организации.

Компания продолжает работать и заявила, что будет осуществлять правовую защиту и защиту своей репутации всеми доступными способами.

Напомним, что ранее ГКНБ провел обыск в бишкекском офисе компании. Организацию обвиняют в уклонении от налогов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/312707/
просмотров: 442
Версия для печати
Материалы по теме
В офисе «Яндекс. Такси» в Бишкеке прошли обыски
В Иссык-Ате государству вернули 11 незаконно приватизированных соцобъектов
В доме адвоката, защищавшего акына Аската Жетигена, проходит обыск
Камчыбек Ташиев поручил мэру Бишкека запретить строить объекты без парковок
В Бишкеке открылось новое здание районных отделов ГКНБ
Близ Бишкека незаконно приватизировано 300 гектаров земли с соцобъектами
Для выявления террористов ГКНБ будет проверять данные о бронировании билетов
Бывшего депутата Каната Исаева водворили в СИЗО ГКНБ
Дело против экс-посла КР в США закрыто. ГКНБ проверяет заявителя
Глава управления ветслужбы задержан во время получения взятки в $1,5 тысячи
Популярные новости
Получаем &laquo;балага суйунчу&raquo;. Какие документы нужны и&nbsp;куда идти Получаем «балага суйунчу». Какие документы нужны и куда идти
Получить паспорт не&nbsp;выходя из&nbsp;дома. Какие услуги оказывают мобильные ЦОНы Получить паспорт не выходя из дома. Какие услуги оказывают мобильные ЦОНы
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Кыргызстане ожидается резкое изменение погоды Штормовое предупреждение: в Кыргызстане ожидается резкое изменение погоды
Кинотеатры Бишкека. Адреса, телефоны, сайты и&nbsp;цены Кинотеатры Бишкека. Адреса, телефоны, сайты и цены
Бизнес
Суперэкспресс-кредиты от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; теперь под 15,5 процента Суперэкспресс-кредиты от «Бакай Банка» теперь под 15,5 процента
&laquo;Черная пятница&raquo; с&nbsp;MEGA: максимум выгоды для своих абонентов! «Черная пятница» с MEGA: максимум выгоды для своих абонентов!
Гарантии Государственного банка развития&nbsp;КР Гарантии Государственного банка развития КР
Крупнейшая распродажа года: как &laquo;Черная пятница&raquo; помогает предпринимателям Крупнейшая распродажа года: как «Черная пятница» помогает предпринимателям
30 ноября, суббота
14:42
Компания «Яндекс. Такси» ответила на обвинения ГКНБ в уклонении от налогов Компания «Яндекс. Такси» ответила на обвинения ГКНБ в у...
14:30
Кыргызский театр оперы и балета приглашает на премьеру балета «Куйручук»
14:00
Продуктовая корзина Бишкека на 30 ноября. Как изменились цены за неделю
13:30
В Баткенской области 31 машину ввезли с нарушениями таможенных правил
13:01
В Бишкеке пройдет республиканский форум манасоведов