Министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев 1 декабря 2024 года отправится в Чэнду (Китай), чтобы принять участие в пятой встрече глав внешнеполитических ведомств формата «Центральная Азия – Китай». Об этом сообщили в ведомстве.

На повестке дня — укрепление регионального сотрудничества и многовекторного партнерства между странами Центральной Азии и Китаем. Также стороны обсудят подготовку ко второму саммиту «Центральная Азия – Китай», который запланирован на 2025 год и пройдет в Казахстане.