ДТП с автобусами: мэр Бишкека объявил выговоры и уволил ряд работников

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев объявил выговоры ряду работников МП «Бишкекский городской транспорт». Он провел совещание и заслушал информацию глав профильных структур.

Директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Уланбек Бейшенбаев предоставил информацию о количестве ДТП с участием муниципальных автобусов.

За 10 месяцев 2024 года зафиксировано 329 дорожно-транспортных происшествий, из них 169 по вине водителей муниципального автобуса, 160 случаев по вине второй стороны.

Глава города объявил выговоры заместителю директора по эксплуатации подвижного состава, главным инженерам, начальникам автоколонн и производства, всем бригадирам, контрольным механикам, колонным механикам и мастерам.

Строгий выговор вынесен начальникам ряда отделов.

Айбек Джунушалиев уволил начальника отдела безопасности движения Асанова и начальника пятой автоколонны Кожогелдиева.

За неоднократные грубые нарушения правил дорожного движения будут уволены 24 водителя.

Поручено усилить работу по цифровизации муниципальных автобусов и профилактике нарушений ПДД.

«Не нужно здесь отчитываться о результатах ДТП, а работайте на опережение. Нужно усилить профилактические работы», — сказал мэр.

Поручено регулярно проводить тестирование водителей и, если они не подтвердили свои знания с первого раза — увольнять.