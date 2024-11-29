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Общество

Из России в 2024 году депортировали более 17 тысяч таджикских мигрантов

Из России за десять месяцев 2024 года депортировали более 17 тысяч таджикских мигрантов. Такую статистику предоставили власти страны.

В первом полугодии из РФ за различные нарушения были выдворены 17,1 тысячи граждан Таджикистана, сообщили в Министерстве труда и занятости населения.

«Это официальная статистика, однако реальные показатели могут быть значительно выше»,
— отметили в ведомстве.

Представитель Агентства труда и занятости Аслам Шамсиддин уточнил, что цифры включают мигрантов, которые прибыли обратно через аэропорты Душанбе, Худжанда и Бохтара. Контроль за этой категорией граждан возложен на трудовую инспекцию. Он сообщил, что за первые девять месяцев года в Министерство труда, миграции и занятости населения Таджикистана с просьбой о трудоустройстве обратились более 2,3 тысячи депортированных из России. Однако работу удалось найти лишь 595 из них.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/312681/
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