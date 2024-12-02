В Бишкеке 2 декабря днем без осадков, облачно. Температура воздуха ожидается +5 градусов.

Отключение света, газа и воды

9.30-11.00 — 10-й микрорайон, 4-6, улица Саманчина, 2, 4, 6, 6а;

9.30-13.30 — жилмассив «Токольдош» (улицы Октябрьская, Армейская);

9.30-18.30 — отрезки улиц Усенбаева, Мичурина, Фирсова, Щербакова, Бакинской, Карагачевой, Элебесова, проспекта Жибек Жолу, переулки Аральский, Сулюктинский, Гульчинский, Новостроевский, Енисейский, Памирский, Джумгальский, Карагандинский, Чаткальский;

9.00-17.00 — улица Киевская, 49, проспект Чуй, 100, улица Боконбаева, 145;

9.30-17.00 — отрезки улиц Месароша, Кайназаровой, Власова, проспекта Дэн Сяопина, улиц 9 Января, Серпуховской, Корейской, Волковой, Троицкой, Ильменской, Тверской, Дубосековской, Нарвской, Профсоюзной, переулок Дубосековский;

9.00-15.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-25 — Чуй-35, Чуй-54 — Чуй-62, Профессора Зимы), улицы Боровская, Саадаева, Тоголока Молдо;

15.00-17.00 — село Нижняя Ала-Арча (улицы Кыргызская, Колхозная, Школьная, Коллекторная, Панфилова, Советская, Фрунзе, Трудовая, Мира, Дружбы, Северная, Полевая, Заводская, Логвиненко, Молодежная, Весенняя, Адырская, Белинского, Южная, Курманалиева, Архитекторская, переулки Солнечный, Советский).

Памятные даты

Международный день борьбы за отмену рабства

По данным ООН, в мире насчитывается около 40 миллионов жертв различных форм современного рабства.

Из тысячи человек в мире пятеро являются жертвами современных работорговцев. Одна из четырех жертв — ребенок.

Женщины и девочки составляют 99 процентов от числа жертв, занятых в коммерческой секс-индустрии, а также 58 процентов — в других секторах теневой экономики.

День 2D-художников

2 декабря отмечают неофициальный профессиональный праздник дизайнеры двухмерной компьютерной графики. Для него выбрана дата, созвучная с названием профессии: 2D — 2 December.

Как отмечают 2D-художники, от обычных художников, использующих кисть, их отличает не многое. И в том, и в другом случаях в первую очередь требуется уметь грамотно компоновать предметы, иметь представление об анатомии, обладать определенными знаниями о цветоведении и так далее.

Как подчеркивают «компьютерные» художники, в их профессии важны такие качества, как богатая фантазия, усидчивость, трудолюбие и любознательность.

Люди, которые меняли мир

Родилась актриса Назира Мамбетова

Фото из интернета. Назира Мамбетова в фильме «Курманджан Датка»