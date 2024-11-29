Мэрия Бишкека хочет, чтобы дорогу, ведущую в аэропорт, передали в ее управление

Мэрия Бишкека хочет, чтобы дорогу, ведущую в аэропорт «Манас», передали в ее управление. Муниципалитет разработал проект соответствующего постановления кабинета министров и вынес его на общественное обсуждение.

«Автомобильная дорога, ведущая в аэропорт и простирающаяся вдоль улиц Фучика и трассы ЭМ-14 (Васильевский тракт), является важной транспортной артерией, обеспечивающей движение как между городами, так и внутри столицы. Дорога находится в административных границах города Бишкек, Сокулукского и Аламединского районов Чуйской области. Однако для эффективного управления этим объектом необходимо сосредоточение всех полномочий и ресурсов на уровне местной власти, что обеспечит более оперативное принятие решений и непосредственное влияние на улучшение состояния дороги», — поясняют инициаторы.

На сегодняшний день объект находится в государственной собственности и в ведении Министерства транспорта и коммуникаций, что не позволяет муниципалитету эффективно решать вопросы ремонта, реконструкции и содержания в силу ограниченных полномочий и недостаточной оперативности в принятии решений.

Мэрия столицы просит передать дорогу в ее оперативное управление. Отмечается, что это позволит на местном уровне решать вопросы улучшения дорожной инфраструктуры и обеспечивать качественные условия для пользователей дороги.