Стриминговый сервис «VK Музыка» назвал альбом группы из Кыргызстана лучшим

Российский стриминговый сервис компании VK «VK Музыка» обнародовал итоги года, назвав самые популярные треки, артистов и альбомы России и стран СНГ на своей площадке.

Номинация «Альбом года по мнению редакции» присуждена кыргызстанской группе «Второй Ка» за альбом «Свиная попутка».

В группе «Второй Ка» два участника — Илья Семенов и Султан Ботобаев. Группа известна популярными треками «Дура», «Тени от пальм», «Встречайте говнюков»...

Презентация альбома «Свиная попутка» состоялась в Москве и Санкт-Петербурге.

«Второй Ка» — это дуэт музыкантов из Кыргызстана. Отличаются подходом к творчеству, в котором участники отвечают за весь процесс создания песен: от написания инструментала и слов до сведения и мастеринга. Музыканты считают, что, только контролируя весь творческий процесс и не делегируя работу на других людей, можно в полной мере передать эмоциональный опыт.

Всего «VK Музыка» в этом году вручила награды в 22 номинациях.