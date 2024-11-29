В Бишкеке откроется выставка арт-инициатив из регионов Кыргызстана

В культурном центре «Кудук» сегодня откроется выставка «Искусство социальных изменений». Об этом сообщают организаторы в соцсетях.
Будут представлены семь арт-инициатив из регионов Кыргызстана:
• Банур Абдиева — «Путешествие по айтматовским местам»;
• Айжан Омурбекова — «Этно-театральная кукла»;
• Нурзат Токтосунова — «Возрождение и сохранение кыргызских колыбельных песен»;
• Юлия Ильцова — «ArtProtect: защита искусства через образование»;
• Александр Иванов — Комната-музей этнографа Клавдии Антипиной «Наука помнить»;
• Гульнур Кожобаева — «Легенды прошлого: Комикс по малому эпосу «Эр-Тоштук»;
• Маргарита Байтикова — «Курамика — слияние традиций».
В программе открытия экспозиции презентация проектов, знакомство с участниками и художниками, нетворкинг.
Выставка будет открыта до 8 декабря.