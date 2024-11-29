В Бишкеке откроется выставка арт-инициатив из регионов Кыргызстана

В культурном центре «Кудук» сегодня откроется выставка «Искусство социальных изменений». Об этом сообщают организаторы в соцсетях.

Будут представлены семь арт-инициатив из регионов Кыргызстана:

• Банур Абдиева — «Путешествие по айтматовским местам»;

• Айжан Омурбекова — «Этно-театральная кукла»;

• Нурзат Токтосунова — «Возрождение и сохранение кыргызских колыбельных песен»;

• Юлия Ильцова — «ArtProtect: защита искусства через образование»;

• Александр Иванов — Комната-музей этнографа Клавдии Антипиной «Наука помнить»;

• Гульнур Кожобаева — «Легенды прошлого: Комикс по малому эпосу «Эр-Тоштук»;

• Маргарита Байтикова — «Курамика — слияние традиций».

В программе открытия экспозиции презентация проектов, знакомство с участниками и художниками, нетворкинг.

Выставка будет открыта до 8 декабря.