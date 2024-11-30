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Общество

Температурные рекорды. Самым холодным в Бишкеке было 30 ноября 1952 года

Самым холодным в Бишкеке (тогда еще Фрунзе) было 30 ноября 1952 года. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали −32,2 градуса.

Самым теплым — 30 ноября 2009-го, когда температура составила +22,6 градуса.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 по 2024 год, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры ноября для столицы составляет +4,2 градуса.

За все время наблюдений самым теплым был ноябрь 2013 года со средней температурой +9,1 градуса.

Самым холодным — ноябрь 1952-го со среднемесячной температурой −4,1 градуса.

Согласно прогнозу синоптиков, 30 ноября в столице пасмурно, ожидается дождь. Днем воздух прогреется до +7 градусов, ночью до +4 градусов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/312574/
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