Представительство Многофункционального миграционного центра РФ откроют в Оше

Представительство Многофункционального миграционного центра («Сахарово») откроют в Оше. Об этом в интервью «Кабару» сообщил замминистра труда, социального обеспечения и миграции Бакыт Дарманкул уулу.

Он напомнил о договоренности ведомства с руководством государственного бюджетного учреждения.

«Это поможет нашим гражданам пройти необходимые процедуры перед выездом и законно находиться на территории России. Поскольку основной миграционный поток в Российскую Федерацию идет из южных регионов республики, принято решение открыть представительство в Оше. В настоящее время ведется переговорный процесс с российской стороной и мэрией города», — отметил Бакыт Дарманкул уулу.

Напомним, месяц назад глава Минтруда Жылдыз Полотова встретилась с руководством государственного бюджетного учреждения «Многофункциональный миграционный центр» Москвы. Стороны обсудили вопросы открытия филиала учреждения в Кыргызстане.