Как дальнобойщику встать в электронную очередь на КПП «Кызыл-Кия»

На границе Кыргызстана внедрили новый электронный пропуск для водителей грузовиков. Как сообщили в Минэкономики, система запущена на первом этапе на контрольно-пропускном пункте «Кызыл-Кия» и призвана сократить время ожидания в очередях.

Это нововведение реализуется в рамках концепции развития таможенной службы на 2022-2025 годы.

Теперь водителям не нужно проводить долгие часы в ожидании на границе. Они могут зарегистрироваться через специальный сайт и приехать на КПП точно ко времени своей очереди. После регистрации грузовик направляется в зону ожидания, где водители могут следить за очередью через сайт или табло.

Как работает система:

1. Забронируйте очередь через сайт www.kezek.gpti.kg или на парковке.

2. Прибудьте за 30 минут до указанного времени в зону ожидания.

3. Следите за своей очередью онлайн или через табло на парковке.

4. Когда наступит очередь, двигайтесь в сторону КПП.

Система позволяет забронировать очередь из любой точки. Ожидается, что это нововведение ускорит процесс пересечения границы.