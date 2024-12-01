Мать троих детей Мээрим Сейитова учится и работает в одном из лучших вузов США

Кыргызстанка Мээрим Сейитова получает второе магистерское образование в крупном исследовательском университете Арканзаса в США. Она намерена разработать собственное приложение, которое поможет государственным и неправительственным организациям управлять проектами.

В интервью 24.kg кыргызстанка рассказала, как ей удалось поступить в один из лучших университетов мира и с семьей переехать в Штаты и почему скучает по системе здравоохранения Кыргызстана.

— Чем занимались в Кыргызстане до отъезда?

— Я окончила факультет мировых языков Ошского государственного университета и переехала в Бишкек с мужем. Первой работой стала позиция ассистента в проекте политики развития Кыргызско-Швейцарской аграрной программы Helvetas. Он стал важным этапом в моей карьере, так как именно тогда я поняла, что хочу работать в неправительственных организациях. Работа в программе помогла глубже понять, как устроены проекты, направленные на поддержку сельских сообществ и решение социально-экономических проблем. После продолжила карьеру в Институте политики развития, USAID и ПРООН. Этот опыт укрепил мою уверенность в том, что я смогу успешно учиться за границей.

— Расскажите о вашем заграничном образовании...

— Я закончила магистратуру по программе государственного управления и исследований некоммерческих организаций в Университете Арканзаса, США (University of Arkansas). В этом году поступила на вторую магистерскую программу по операционному менеджменту в этом же вузе.

В 2023 году получила Teaching Assistantship в Университете Арканзаса. Эта стипендия не только покрыла стоимость моего обучения, но и дала возможность работать преподавателем русского языка. Я преподавала базовый начальный уровень, и этот опыт оказался для меня невероятно интересным. Мне очень понравилось работать со студентами.

В 2024 году выиграла еще одну стипендию — Graduate Assistantship в Библиотеке университета Арканзаса в отделе Open Education, Data and Publishing Services. Этот отдел занимается поддержкой инициатив открытого образования, включая создание и распространение бесплатных учебных материалов, таких как электронные учебники и статьи. Кроме того, здесь предоставляется помощь в управлении данными, публикациях и лицензировании, поддерживается институциональный репозиторий ScholarWorks и платформа для создания учебников Pressbooks. Моя работа в этом отделе включает содействие преподавателям и исследователям в создании открытых образовательных ресурсов и участие в проектах по обработке и управлению данными.

— Подготовиться к этому заранее и обдуманно. Если планируете учебу, начните с тщательного выбора университетов и программ, которые соответствуют вашим интересам и целям. Обязательно подготовьте сильное резюме, хорошо продуманное мотивационное письмо и заручитесь рекомендациями от преподавателей или работодателей. Я потратила много времени на поиск стипендий, которые покрыли бы не только обучение, но и проживание.

Во-вторых, укрепляйте знание английского языка. Хороший уровень языка не только помогает сдать экзамены, такие как TOEFL, но и облегчает адаптацию в новой среде. Мээрим Сейитова

Важно заранее изучить визовые требования и подготовить все документы. Убедитесь, что у вас есть четкий план, который вы объясните в посольстве на собеседовании. В моем случае подробное описание моей образовательной и профессиональной цели сыграло важную роль.

— Вы исследовали НКО в вузе и работали в них. В этом году в Кыргызстане приняли закон об «иностранных представителях» (аналог иноагента в российском законодательстве). Вы изучали эти нововведения? Что можете сказать о них?

— На мой взгляд, этот закон усложнит работу многих некоммерческих организаций, особенно тех, которые занимаются правозащитной деятельностью или работают с международными партнерами. Хотя идея повышения прозрачности кажется логичной, такие меры часто создают дополнительную бюрократическую нагрузку, что может отвлекать организации от их основной миссии.

С другой стороны, термин «иностранный представитель» несет какой-то негативный оттенок и может привести к стигматизации организаций, которые сотрудничают с зарубежными донорами. Важно понимать, что многие из этих НКО работают на благо нашего общества, решая вопросы, которые государство не всегда способно охватить.

— Чем занимается ваш муж? Как прошла адаптация в США?

— Муж окончил в 2023 году магистерскую программу по сельскохозяйственной экономике и агробизнесу в Университете Арканзас. Сейчас не работает, потому что у нас студенческая виза, которая не дает разрешения на работу в США. Адаптация для всех прошла хорошо. Детям первое время было тяжело в школе из-за языкового барьера, особенно младшим, но учителя и одноклассники поддерживали их, что помогло быстрее освоиться.

Покрывать расходы нелегко, так как мы зависим от стипендии. Однако привыкли, так как всегда планировали наш бюджет, чтобы хватало на аренду жилья, продукты и другие необходимые расходы.

— Чем вас удивила Америка?

— Многим, но, пожалуй, больше всего — это разнообразие и открытость общества. Здесь можно встретить людей самых разных культур, верований и взглядов, и все они сосуществуют в одной стране. Одной из особенностей для меня стала общая дружелюбность местных. Незнакомцы могут легко завести с вами разговор в магазине или на улице, что не так распространено у нас. Также я бы отметила различия в подходе к личным границам и времени.

Например, американцы очень уважительно относятся к времени друг друга. Здесь считается нормой строго следовать расписанию, и если вы опаздываете, это воспринимают как неуважение. Мээрим Сейитова

Можно отметить культуру чаевых. В Кыргызстане их дают редко, а здесь они являются почти обязательной частью обслуживания. Я долго привыкала к тому, что за каждую чашку кофе или обед в ресторане нужно оставлять чаевые. И, конечно, американская еда! Порции здесь большие, и во многих блюдах используют больше сахара и жира, чем мы привыкли в семье. Здесь практически нет супов, в основном быстрая еда. А мы любим супы, как вы знаете. Но я нашла много новых вкусов и даже полюбила некоторые местные блюда, например, тыквенный пирог и шоколадный брауни.

— Конечно, совмещать учебу, работу в библиотеке и семейные обязанности — непросто, но мы стараемся находить баланс. Для нас ключевую роль играет хорошее планирование. Предвидеть все сложно, но принять определенные меры все-таки можно.

Например, если мы хотим пригласить кого-то в гости, делаем это за месяц, чтобы не только у нас, но у гостей было время все спланировать.

Трудности, безусловно, возникают. Бывает, что из-за плотного графика накапливаются дела по дому, и кажется, что времени не хватает. В такие периоды мы стараемся ставить приоритеты: что действительно важно, а что можно отложить. Мы каждую неделю открыто разговариваем с мужем и детьми, обсуждаем планы.

— Чего вам не хватает в США?

— Ощущения близости к родным и друзьям. Я скучаю по родителям. Конечно, современные технологии позволяют оставаться на связи, но это не заменяет живого общения. Еще скучаю по нашей кухне. Например, даже обычный плов или манты, самсы, приготовленные дома, имеют особый вкус. И, конечно, скучаю по нашей системе здравоохранения, по ее доступности, особенно в частных клиниках.

В Кыргызстане, несмотря на сложности, медицинская помощь гораздо проще, быстрее и доступнее для большинства людей. Мээрим Сейитова

Здесь все иначе: медицинские услуги стоят дорого, и получить помощь бывает сложнее из-за необходимости записываться заранее, согласовывать все с медицинской страховкой.

— Вы переехали в Штаты с семьей на время обучения или надолго? Есть ли планы вернуться?

— Мы здесь на время обучения, чтобы получить образование. Сейчас я полностью сосредоточена на своей магистерской программе, а после ее завершения планирую продолжить учебу, поступив на докторскую программу. Это позволит мне еще больше развить свои профессиональные навыки и знания.

— Какие планы на ближайшие пять лет?

— Во-первых, хочу успешно завершить вторую магистерскую программу по операционному менеджменту в Университете Арканзаса. Это поможет мне лучше понять, как эффективно управлять процессами, оптимизировать операции и внедрять технологии в работу организаций.

Во-вторых, планирую развиваться в сфере управления проектами, особенно в тех направлениях, где пересекаются некоммерческая деятельность, государственное управление и современные технологии, такие как искусственный интеллект. Хочу стать экспертом в разработке и внедрении инновационных решений, которые помогут автоматизировать процессы, управлять данными и использовать IT-системы для улучшения работы организаций.

Кроме того, в ближайшие годы планирую работать над созданием собственного проекта-приложения для управления проектами. Оно будет предназначено для сотрудников государственного и некоммерческого секторов, чтобы упростить управление задачами, ресурсами и процессами.