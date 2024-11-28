Большой Бишкек: что стало с бюджетами присоединенных населенных пунктов

Приближается год с выхода указа президента об административно-территориальной реформе на уровне айыльных аймаков и городов Кыргызстана. В результате путем укрупнения количество аймаков сократили более чем в два раза — с 452 до 217. Стали «крупнее» и обе столицы республики — Бишкек и Ош. Мы попытались разобраться, как это отразилось на бюджете присоединенных сел.

В деньгах не обделили. Даже добавили

По данным Бишкекского финансового управления Минфина, к территории столицы в 2024 году присоединили 8 айыльных аймаков (23 села) Аламединского и Сокулукского районов.

Пригородный айыльный аймак: села Пригородное, Озерное, Степное, Достук.

Маевский айыльный аймак: село Маевка.

Нижне-Аларчинский айыльный аймак: село Нижняя Ала-Арча.

Село Мыкан

Орокский айыльный аймак: села Джал, Верхний Орок, Калтар, Кашка-Баш, Нижний Орок, Плодовое, Сарбан, Селекционное.

Новопавловский айыльный аймак: села Новопавловка и Учкун.

Аламединский айыльный аймак: села Аламедин и Садовое.

Лебединовский айыльный аймак: села Лебединовка и Восток.

Кок-Жарский айыльный аймак: села Кок-Жар и Орто-Сай.

Накануне выборов в местные кенеши жители одного из присоединенных сел во время встречи с кандидатами в депутаты выразили опасения, что, мол, будут ли они получать такое же финансирование, когда были отдельным айыльным аймаком и имели солидный бюджет? Ведь после присоединения к Бишкеку деньгами будет распоряжаться уже горкенеш.

На этот счет в столичном финуправлении рассказали, что «консолидированный бюджет Бишкека на 2024 год утвержден на сумму 32 миллиарда 590,5 миллиона сомов, в том числе бюджет присоединенных аймаков — 868,1 миллиона».

По данным финуправления, еще до присоединения бюджет всех айыльных аймаков на этот год спрогнозирован на сумму 868,1 миллиона сомов. Доля бюджета присоединенных населенных пунктов от объема бюджета города составляет 3,5 процента.

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«В настоящее время все налоговые и неналоговые сборы, поступающие с территорий присоединенных айыльных аймаков, аккумулируются на счетах четырех муниципальных районов Бишкека и в рамках бюджетного законодательства финансируются согласно утвержденной смете расходов», — отметили там.

Напомним, что все присоединенные айыльные аймаки получили статус муниципальных территориальных управлений (МТУ). В отличие от органов местного самоуправления аймаков, они не являются самостоятельными субъектами и не имеют своих бюджетов. МТУ не формируют доходы, а только используют те средства, которые им направляют с вышестоящего уровня.

В 2024-м, по данным финуправления, дополнительно из бюджета города выделили 240 миллионов сомов на капитальный ремонт детского сада, строительство дорог, скважин, канализационной сети и установку освещения.

Или каждое МТУ получило по 30 миллионов сомов.

Однако дальше так не будет. В финуправлении заметили, что с 2025 года «отдельного бюджета присоединенных айыльных аймаков не будет, так как будет формироваться местный бюджет Бишкека как единого органа местного самоуправления».

«Все обязательства будут предусмотрены в расходах районов города. Проекты по строительству и улучшению инфраструктуры будут рассмотрены при формировании титульных списков с соблюдением принципа сбалансированности бюджета», — говорят в управлении.

Мы к вам с проблемами

Конечно, столице достались не только богатые айыльные аймаки с многомиллионными бюджетами.

Присоединены и жилмассивы, которые в свое время появились после самовольного захвата земель. Например, площадь муниципального территориального управления № 21 Бишкека увеличилась в разы. К нему присоединили жилмассивы «Ак-Жар», «Нуркожо» и «Адилет».

Начальник МТУ-21 Азамат Мудунов по этому поводу радости не испытывает: «Жилмассив «Ак-Жар» был незаконно построенным поселением. Сейчас они в процессе легализации своих участков в результате земельной амнистии».

Несмотря на незаконное прошлое, в населенный пункт методом ашара провели воду, электричество. МТУ работает над приведением в порядок документации по водо- и электроснабжению.

В «Ак-Жаре» работы очень много, ведь их присоединили к нам ни с чем, но со всеми их проблемами. Начальник МТУ Азамат Мудунов

Еще одна проблема «Ак-Жара», «Нуркожо» и «Адилета» — отсутствие земли под строительство школ, детских садов, ФАПов, спортивных площадок и так далее. Много лет назад в пылу самозахвата никто не думал об участках под строительство соцобъектов.

— Дети из них учатся в соседних жилмассивах, в городе, — отмечает Азамат Мудунов.

Как дальше жить?

С 1 января 2025 года все налоги присоединенных территорий будут поступать в казну столицы, и у бывших органов МСУ айыльных аймаков, а ныне МТУ, не будет отдельного бюджета. На территории уже бывших айыльных аймаков будут финансировать только те проекты, которые вошли в смету расходов на предстоящий год. Оперативно решать вопросы, как было прежде, вряд ли получится.

Для решения вопросов местного значения, скажем, асфальтирования отрезка дороги, жители по привычке будут обращаться в МТУ, те — в районную администрацию, а дальше — в мэрию.

Если окажется, что деньги на асфальтирование не предусмотрены в титульном листе, то вопрос будет дожидаться рассмотрения депутатами на очередной сессии городского кенеша.

По мнению экспертов, в Бишкеке для МТУ можно предусмотреть новую модель финансирования. Так, в их смету, кроме текущих расходов на заработную плату работникам управ и операционные траты, можно заложить отдельные средства на развитие территорий. Эти деньги можно расходовать на решение местных, срочных вопросов, поддержку инициатив местных активистов.

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Этот вопрос можно решить в рамках компетенции мэрии и городского кенеша. Можно выработать специальную формулу расчета дополнительных финансовых средств, например, исходя из численности жителей. Такой подход, наверное, был бы обоснованным и справедливым. Это в значительной степени снизило бы градус социальной напряженности в бывших айыльных аймаках.

В таком случае присоединенные айыльные аймаки (ныне МТУ), как и прежде, смогут решать вопросы местного значения оперативно и относительно самостоятельно.

Если же МТУ будут финансировать по существующим правилам, то, вероятно, новые столичные жители будут разочарованы, так как раньше они сами решали многие вопросы.