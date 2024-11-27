28 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили на предприятиях электрических сетей.
1Бишкек
- 7.30-20.00 — отрезки улиц Логвиненко, Панфилова, Орозбекова, Мичурина, переулка Нарынского, проспекта Жибек Жолу;
- 9.00-16.00 — улица Тыныстанова, 231;
- 9.00-15.00 — отрезки улиц Кулиева, Зеленой, Бейшеналиевой, Московской, Токтогула, Рыскулова;
- 9.30-13.00 — село Пригородное (улицы Строительная, Первомайская, Космонавтов, Юбилейная, Садовая);
- 13.30-17.00 — село Достук (улицы 3-ялиния — 5-я линия);
- 9.00-17.00 — отрезки улиц Профессора Зимы, Залкар, Улукман, Алтын-Бак, Жааш-Муун, Ак-Жалга, Доолот, Шоола, Инсан, Санат, Керез, Кокчетавская, Умай Эне, Щербакова, жилмассив «Ак-Босого» (улицы Саадаева, Чуй-4, Чуй-47 — Чуй-60, Манаса, Ак-Босого-1, Ак-Босого-4, Ак-Босого-6), переулок Наримановский;
- 8.00-17.00 — жилмассив «Салам-Алик» (улицы Кызыл-Алма, Кунгой, Кок-Сай, Эркин-Сай, Манаса, Васильева, Махатмы Ганди, Тюменская, Жерге-Тал, Ак-Муз, Кенеш, Кокчетавская).
2Чуйская область
Аламединский РЭС
- 12.00-15.00 — село Байтик (улицы Эшмамбет, Раимбекова, Ала-Арчинская);
- 9.00-17.00 — села Ленинское (улицы Виноградная, Алма-Атинская, Восточная, Набережная, Юбилейная, Интернациональная, Заречная, переулок Северный, Сельповский, Виноградный, Малая ГЭС), Арашан (улица Чункурчак), Луговое (улица Новостройка, Мирная, Луговая, Алма-Атинская, Сыдыгалиева, тупик Первомайский, переулок Маслопромский), Аламедин (улицы Токтогула, Фрунзенская, Долон, Кожомкула), Кара-Жыгач (улицы Кондучалова, Виноградная, Бегильдинова);
Жайылский РЭС
- 9.00-16.30 — села Полтавка (улица Октябрьская), Жайыл, город Кара-Балта (улицы Карла Маркса, 7, Бейшеналиевой, 35-37), село Сусамыр;
Кеминский РЭС
- 9.00-17.00 — села Кызыл Октябрь (улицы Киргизская, Пионерская), Кызыл-Байрак (улица Жукеева), Жаны-Жол (улица Центральная);
Кантский РЭС
- 9.00-17.00 — села Первомайская (улицы Первомайская, Прудовая, Советская, Западная), Милянфан (промзона), Новопокровка (улицы Мичурина, Пушкина, Алма-Атинская);
- 10.00-17.00 — город Кант (улицы Абдраимова, Горького, Логвиненко, Панфилова, Линейная);
Московский РЭС
- 9.00-17.00 — села Петровка (улица Центральная), Александровка (улица Ворошилова), Ак-Суу (улицы Новая, Халтурина, Попова, Заводская), урочище Жил-Булак, села Ак-Суу (улицы Фрунзе, Пржевальского, Мира, Горная), Спартак (улица Ленина);
Сокулукский РЭС
- 9.00-17.00 — села Новопавловка (улицы Пограничная, Ала-Арчинская, Деповская, Западная, Крупская), Военно-Антоновка (улицы Южная, Кирова, Советская, Фрунзе, Пионерская, Ала-Арчинская, Токтогула, Ленина, Пограничная, Западная), Восточное (улица Дружба, переулок Дружба, улицы Школьная, Новостройка, Дагестанская, Карла Маркса, Бугорная), Садовое (улицы Панфилова, Киргизская, Советская, Калинина, Почтовая, Пушкина, Октябрьская, Заводская, Степная, Южная, Гагарина, Матросова, 50 лет Октября), поселки Северный, Южный (улицы Вишневая, Гагарина, Королева), Сокулук (улицы Кирова, Фрунзе, Достук, Свердлова, Батаева, Ленинградская, Калинина, Юбилейная, Набережная, Школьная, Полевая, Ошская, Весенняя, Ленина, Кайназарова, Московская, Мира, Победа, Восточная, Шопокова, Улан, Садовая, Проектируемая, переулки Ленинградский, Школьный, Московский, Юбилейный, Ленина), Романовка (улицы Озерная, Фрунзе, Полевая, Комсомольская, Пионерская, Западная, Восточная, Московская, Юбилейная, Гагарина, Набережная, Кирова, Разная), город Шопоков (улицы Пионерская, Гоголя, Панфилова, Токтогула, Комсомольская, Восточная, Машиностроительная, Фрунзе, Ленина, Футбольная, Горького, Мира, Победы, Гоголя, Полевая, переулок Зеленый), село Гавриловка (улицы Забайкальская, Дружбы, Школьная, Тургенева, Южная, Восточная, Фрунзе, Молодежная, Овражная, Горького, Скотобойня, переулок Южный, Забайкальский);
Панфиловский РЭС
- 9.00-17.00 — села Чалдыбар (улицы Ленина, Советская, Комсомольская, Верхняя, Северная, Чапаева, Ворошилова, Скупченко, Масалкина, Смаилова, Мичурина, Подгорная, переулок Аптечный, Фабричный, Колхозный), Орто-Арык (улица Токтогула);
Иссык-Атинский РЭС
- 9.00-17.00 — села Рот-Фронт (улица Подгорная), Ивановка (улицы Токмакская, Пролетарская), Станция Ивановка (улицы Юбилейная, Ленина);
Чуйский РЭС
- 9.00-17.00 — город Токмак (улицы Набережная, Северная, Гравийная), село Шамшы.