15:10
USD 86.80
EUR 91.06
RUB 0.83
Общество

За совершившими семейное насилие может быть установлен электронный контроль

Министерство юстиции предлагает усилить охрану и защиту от семейного, сексуального и гендерного насилия. В ведомстве разработали проект поправок в Закон «Об охране и защите от семейного насилия» и Кодекс о правонарушениях. Документ вынесен на общественное обсуждение.

Предлагается расширить средства и методы контроля за поведением лиц, совершивших акт семейного насилия, с использованием электронных и иных технических средств.

В Минюсте сформулировали поправки, которые теперь звучат так: запреты и/или ограничения с электронным наблюдением применяются за совершение правонарушений, связанных с семейным насилием, назначаются судом на три месяца. Суд вправе назначить следующие запреты и ограничения:

  • запрет на прямые и косвенные контакты с потерпевшим;
  • ограничение родительских прав в части контактов с несовершеннолетними детьми.

Назначенные судом запреты и/или ограничения с электронным наблюдением будут приводиться в исполнение органами пробации. Порядок и условия электронного наблюдения и порядок использования электронных и иных технических средств контроля определит кабинет министров.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/312400/
просмотров: 160
Версия для печати
Материалы по теме
На 37,2 процента увеличилось число фактов семейного насилия в Кыргызстане
Мобильное приложение для борьбы с семейным насилием разрабатывает МВД
В Токмаке мужчину задержали за избиение жены. Дело передали в суд
В Бишкеке мужчина грозился расправиться с бывшей супругой. Его задержали
Насилие над женщинами. Кризисные центры, куда жертвы могут обратиться за помощью
Вырвал ногти и изрезал жену. Омбудсмен просит защитить права пострадавшей
На 22 процента больше фактов семейного насилия зарегистрировано в 2024 году
Нападение на женщину в Нарыне. Омбудсмен взяла дело под личный контроль
За последние 2,5 года в Кыргызстане от семейного насилия скончались 34 женщины
Истязание Асель Ногойбаевой. Первая леди поддержит пострадавшую финансово
Популярные новости
Где поплавать. Все крытые бассейны Бишкека на&nbsp;одной карте Где поплавать. Все крытые бассейны Бишкека на одной карте
Получаем &laquo;балага суйунчу&raquo;. Какие документы нужны и&nbsp;куда идти Получаем «балага суйунчу». Какие документы нужны и куда идти
Рак. Что важно о&nbsp;нем знать и&nbsp;как снизить риск заболевания Рак. Что важно о нем знать и как снизить риск заболевания
Ребенка обижают в&nbsp;школе или есть вопросы об&nbsp;учебе? Куда в&nbsp;этих случаях звонить Ребенка обижают в школе или есть вопросы об учебе? Куда в этих случаях звонить
Бизнес
O!Bank&nbsp;&mdash; бесплатные переводы по&nbsp;Кыргызстану O!Bank — бесплатные переводы по Кыргызстану
&laquo;Семейный&raquo; тариф от&nbsp;MEGA&nbsp;&mdash; экономим вместе, заботимся о&nbsp;каждом! «Семейный» тариф от MEGA — экономим вместе, заботимся о каждом!
Bakai Bank открывает новые горизонты с&nbsp;собственным процессинговым центром Bakai Bank открывает новые горизонты с собственным процессинговым центром
Госбанк развития&nbsp;КР за&nbsp;чистый транспорт Госбанк развития КР за чистый транспорт
27 ноября, среда
15:10
Назвать «Бакай-Ата» самую высокую вершину в Таласской области предлагает кабмин Назвать «Бакай-Ата» самую высокую вершину в Таласской о...
14:59
На сайте департамента лекарственных средств висит реклама букмекерской конторы
14:51
За совершившими семейное насилие может быть установлен электронный контроль
14:29
На Токтогульской ГЭС построят две плавучие солнечные электростанции
14:17
Депутат возмущен, что цены в государственных аптеках такие же, как и в частных