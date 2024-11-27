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Общество

Перемирие. Израиль и «Хезболла» договорились о прекращении огня

Израиль и «Хезболла» договорились о прекращении огня. Факт заключения соглашения о прекращении огня в Ливане подтвердил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Перемирие должно начать действовать с 4.00 (по местному времени) 27 ноября.

Согласно условиям соглашения, войска ЦАХАЛ в течение следующих 60 дней будут поэтапно выведены из Ливана. В дальнейшем США, Франция и другие страны предоставят Вооруженным силам Ливана оборудование и другую поддержку для того, чтобы предотвратить потенциальные нарушения перемирия.

Биньямин Нетаньяху поблагодарил США за «вклад в процесс», но указал, что Израиль сохраняет «свое право действовать против любой угрозы своей безопасности» и «свободу в обеспечении» соглашения о прекращении огня с «Хезболлой».

На фоне заключения сделки израильский премьер также пообещал гражданам страны, что Израиль возобновит боевые действия в Ливане, если «Хезболла» вооружится или восстановит свою инфраструктуру рядом с границей.

«Хезболла» — шиитская группировка, которая усилила атаки на Израиль после 7 октября 2023 года — в знак солидарности с движением ХАМАС. В ответ израильтяне начали военную операцию на юге Ливана.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/312339/
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