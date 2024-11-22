В Бишкеке задержали одного из руководителей церкви адвентистов седьмого дня

Задержан глава «Всемирной всесоюзной церкви верных и свободных адвентистов седьмого дня». Об этом журналистам сообщила юрист Кристина Джамгурчиева, представляющая интересы бывших прихожан — жителей села Ленинского.

По ее словам, гражданин России П.Ш. подозревается в возбуждении расовой, этнической, национальной, религиозной межрегиональной вражды. По решению суда его водворили в Бишкекский СИЗО-1.

Она добавила, что в отношении церкви адвентистов-реформаторов расследуется уголовное дело по статье 209 УК КР («Мошенничество»).

Церковь адвентистов седьмого дня является всемирным христианским сообществом, состоящим из 17 миллионов членов, проживающих в 209 странах.

По данным 2019 года, в Кыргызстане было 23 общины церкви адвентистов седьмого дня, шесть из которых находятся в Бишкеке.