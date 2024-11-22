10:42
USD 86.50
EUR 91.18
RUB 0.86
Общество

В Бишкеке задержали одного из руководителей церкви адвентистов седьмого дня

Задержан глава «Всемирной всесоюзной церкви верных и свободных адвентистов седьмого дня». Об этом журналистам сообщила юрист Кристина Джамгурчиева, представляющая интересы бывших прихожан — жителей села Ленинского.

По ее словам, гражданин России П.Ш. подозревается в возбуждении расовой, этнической, национальной, религиозной межрегиональной вражды. По решению суда его водворили в Бишкекский СИЗО-1.

Она добавила, что в отношении церкви адвентистов-реформаторов расследуется уголовное дело по статье 209 УК КР («Мошенничество»).

Церковь адвентистов седьмого дня является всемирным христианским сообществом, состоящим из 17 миллионов членов, проживающих в 209 странах.

По данным 2019 года, в Кыргызстане было 23 общины церкви адвентистов седьмого дня, шесть из которых находятся в Бишкеке.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/311905/
просмотров: 107
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстанец жалуется на бездействие милиции. Он стал жертвой мошенника
Кыргызстанец, обманувший МЧС на миллион сомов, сбежал в Россию, но его нашли
Нацбанк Кыргызстана предупреждает о распространении фейковых уведомлений
В МВД призывают не верить тем, кто обещает в короткие сроки удвоить инвестиции
В 2024 году ущерб граждан от мошенничества составил более 903 миллионов сомов
Обещала вернуть деньги с процентами. В Таласе задержали серийную мошенницу
Нацбанк Кыргызстана предупреждает о мошенническом розыгрыше в соцсетях
Лжесотрудник ГКНБ с подельником обманули предпринимателей на 40 миллионов сомов
Супермодели Наоми Кэмпбелл запретили заниматься благотворительностью
Нацбанк планирует внедрить «период охлаждения» для онлайн-кредитов
Популярные новости
Накопительная пенсия: как можно получить деньги досрочно и&nbsp;на&nbsp;какие цели Накопительная пенсия: как можно получить деньги досрочно и на какие цели
Круглосуточные стоматологии в&nbsp;Бишкеке. Адреса и&nbsp;телефоны Круглосуточные стоматологии в Бишкеке. Адреса и телефоны
Камчыбек Ташиев поделился, каким именем назвал&nbsp;бы новорожденного внука Камчыбек Ташиев поделился, каким именем назвал бы новорожденного внука
Пробки в&nbsp;Бишкеке. Преподаватели КГТУ знают, как решить проблему Пробки в Бишкеке. Преподаватели КГТУ знают, как решить проблему
Бизнес
Коворкинг-центр в&nbsp;КТУ имени Раззакова: пространство для студентов будущего Коворкинг-центр в КТУ имени Раззакова: пространство для студентов будущего
MEGA: в&nbsp;2&nbsp;раза больше интернета, в&nbsp;2&nbsp;раза больше развлечений! MEGA: в 2 раза больше интернета, в 2 раза больше развлечений!
В&nbsp;Бишкеке открылся еще один супермаркет сети SPAR В Бишкеке открылся еще один супермаркет сети SPAR
Интернет не&nbsp;подорожает&nbsp;&mdash; глава &laquo;Кыргызтелекома&raquo; развеял опасения операторов Интернет не подорожает — глава «Кыргызтелекома» развеял опасения операторов
22 ноября, пятница
10:39
Соцфонд иницирует повышение пенсий ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС Соцфонд иницирует повышение пенсий ликвидаторам аварии...
10:36
В Бишкеке задержали одного из руководителей церкви адвентистов седьмого дня
10:27
За девять месяцев активы госкомпаний достигли 445,7 миллиарда сомов
10:20
Госстрой приостановил строительство двух объектов в Бишкеке — много нарушений
10:18
Производство промышленной продукции в Кыргызстане увеличилось на 4,2 процента