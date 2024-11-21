22 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1 Бишкек Бишкек

9.30-18.00 — отрезки улиц Курганской, Серова, Баялинова, Куренкеева, Тоголока Молдо;

9.30-13.00 — 5-й микрорайон, детсад № 138, школа № 3, отрезки улиц Лумумбы, Профсоюзной;

12.30-17.00 — 7-й микрорайон, коттеджи ЮБЧК;

13.00-17.00 — отрезки улиц Киевской, Панфилова;

9.00-13.00 — отрезки улицы Киевской, бульвара Эркиндик, жилмассив «Ак-Оргоо» (улицы Чамгарак, Ак-Шоокум, Ашар, Тогуз-Канат, Омур, Саадак, Хан-Тенир, Айдын-Кол, Боз-Салкын, Коко-Мерен), жилмассив «Калыс-Ордо» (улицы Калыс-Ордо-9 — Калыс-Ордо-14, Калыс-Ордо-109);

9.00-17.00 — улица Сыдыкова, 250, отрезки улиц Айни, Муромской, Дагестанской, Дрогобыческой;

13.00-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Проектируемая, Жылга-Сай, Мамыра, Береке);

13.30-16.00 — село Пригородное (улицы Космонавтов, Береговая, Первомайская, Строительная, Садовая, Юбилейная);

13.00-16.00 — село Нижняя Ала-Арча (улица Зеленая);

9.00-12.00 — отрезки улиц Мыскал, Мурас, Максат, Умут, Ганди.

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-12.00 — село Гроздь (улицы Юбилейная, Чуйская);

12.00-17.00 — село Ленинское (улицы Восточная, Набережная, переулки Сельповский, Виноградный);

9.00-17.00 — села Арашан (улицы Проектируемая, Бектембаева, Байчечекей, Атакулова, 19 км, дача, стройка), Кок-Жар (улицы Табылды, Нурмамбетова, Матыева, Полевая), Восток (улица Береговая), Байтик (улицы Эшмамбет уулу, Раимбекова, Ала-Арчинская, Новостройка), Лебединовка (проспект Победы, улица Калинина);

Жайылский РЭС

9.00-15.30 — город Кара-Балта (улицы Оборонная, Ярославская, Комсомольская, Ломоносова), село Суусамыр;

9.00-15.00 — село Полтавка (улицы Комсомольская, Восточная, Партизанская, МТФ);

Кеминский РЭС

9.00-17.00 — ущелье Жел-Арык, села Кароол-Добо, Кызыл-Октябрь (улицы Киргизская, Пионерская);

Кантский РЭС

9.00-12.00 — село Алмалуу (улица Тулебердиева);

13.00-17.00 — село Верхний Ичке-Суу (улица Алымбаева);

9.00-18.00 — село Новопокровка (улицы Ленина, Чапаева, Баря, Чкалова, Фрунзе, Белинская, Советская, Новолинейная);

9.00-17.00 — город Кант (1-й микрорайон, 1-8, 12, 17, улицы Зеленая, Прудовая, Толстого, Полевая, Московского, Морозова, Ломоносова, Кирпичная, Карла Маркса, Новостройка, Комментерна, Ворошилова, Школьная, Куренкеева);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Александровка (улицы Ворошилова, Мамайская), Заря (улица Мичурина), Беловодское (улицы Фрунзе, Ленина, Ипподромная), Ак-Торпок;

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Саз (улицы Свобода, Ынтымак, Веселая, Набережная, Бекбалаева, Дунганская, Дача, перулок Свободы, улицы Бозжигит, Тукбаш Жумагул, Урумова), 1 Мая (улицы Калык, Джаштык, Малобек, Сырдыбай, переулок Джаштык), дачи «Ландыш», «Строитель», села Дон-Алыш (улица Доналыш), Конуш (улица Бозжигит), Асылбаш (улицы Рысалиев, Мира, Доолот, Жаңы-Турмуш, Жайчи, Бира, Майтан, Новая, Сурабалды, Ленина, Шамши), Тош-Булак (улица Четинди);

9.30-17.00 — села Манас (улицы Проектируемая, Дружба, дом-вагон), Ак-Жол (улицы Дачная, Фрунзе, Суйская, Школьная, Госпитомник, Абая, Дорожная, Победа, Токтогула, Новая, Шопокова, Абдыкайым, Молодежная, Восточная, Киргизская, Джамбула, Ак-Чий, Набережная, Ынтымак, Стройцех, Кормовик), Комсомольское (улицы Дорожная, Проектируемая);

9.00-17.00 — села Шалта (улицы Калмырза, Восточная, Шукуралиева, Гагарина, Жусупбек, Школьная, кошара), Чон-Джар (улица Термечикова), Кун-Туу (улицы Спортивная, Иманалиева, Исмаила, Заводская, Проектируемая, Молдосан, Царенко, Садовая, Новая, Сейдесембаева, Джамгырчинова, дачи);

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — села Кум-Арык (улицы Турсун, Шаршеналиева), Ровное, Чалдыбар (улица Восточная);

Иссык-Атинский РЭС

9.00-16.00 — село Сын-Таш (улица Мамыралиева);

9.00-17.00 — село Кенеш (улицы Фрунзе, Темир Осмон);

Чуйский РЭС