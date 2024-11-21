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Общество

Кинорежиссер Замир Эралиев награжден золотой медалью фестиваля «Куркуд-Ата»

Кыргызстанского режиссера Замира Эралиева наградили золотой медалью и дипломом на международном фестивале «Куркуд-Ата», который проходил с 12 по 16 ноября в Ашхабаде, за вклад в тюркскую культуру и искусство. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Facebook
Фото Facebook

«В 1992 году получил приз на первом международном кинофестивале «Кумуш Ярым Ай» — «Серебряный полумесяц». Тогда мне дали приз за лучшую режиссерскую работу в двухсерийном художественном фильме «Печать сатаны». В этот раз   в рамках кинофестиваля «Коркуд-Ата», — сообщил он.

Замир Эралиев — выпускник Всесоюзного государственного института кинематографии (ВГИК). Он учился в режиссерской мастерской народного артиста СССР Сергея Герасимова.

Снял художественные фильмы «Прощай, Гульсары», «Печать сатаны».
Награжден призами на международных кинофестивалях в Ташкенте, Ашхабаде, Анкаре.

Также он автор документальных фильмов «Суйменкул Чокморов», «Два года жизни», «Магнезия власти», «Кресло президента», «Курманжан Датка».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/311856/
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